Terremoto no Japão deixa 48 mortos e autoridades alertam para novos tremores; veja imagens

Terremotos atingiram cidades costeiras do Japão nessa segunda-feira, 1, e deixaram 48 pessoas mortas e outras 16 gravemente feridas. Segundo a emissora pública do país, NHK, os relatos de tremores foram em cinco províncias: Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu. Nesta terça-feira, 2, cerca de 1.000 militares estão trabalhando no socorro às vítimas.

Ontem o Japão descartou risco de grande tsunami no país. As autoridades emitiram alertas com ondas de até 5 metros para a Ishikawa. Mais tarde, o alerta foi reduzido ainda mais, com previsão de ondas de até 1 metro de altura.

Além do Japão, cidades costeiras da Coreia do Sul e do extremo oriente da Rússia também entraram em alerta para a possibilidade de tsunami. Na Coreia, a agência meteorológica do país pediu aos residentes ficarem atentos a possíveis mudanças no nível do mar.

As Agência Meteorológica Japonesa (JMA), alertou nesta terça-feira,2, para mais tremores na região. Segundo a agência, há chances de 10% a 20% de outro terremoto de magnitude semelhante ocorrer na próxima semana.

Até o momento, as autoridades mediram 149 terremotos, desde as 16h (horário local) da segunda-feira.

Veja imagens da destruição provocada pelo forte tremor: