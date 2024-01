Terremoto no Japão: número de mortes sobe para 48

A emissora pública do Japão, NHK, atualizou para 48 o número de mortos em terremotos na costa oeste do país nesta segunda-feira. As informações foram fornecidas citando as autoridades japonesas.

Segundo a emissora, há relatos de pessoas feridas e desabamentos em cinco províncias: Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu, além de relatos de moradores que não puderam fugir e foram deixados para trás em suas casas.

Nesta terça-feira, 2, equipes de resgate continuam em busca de feridos. Segundo o governo japonês, cerca de 1 mil militares estão trabalhando no socorro às vítimas.

O que se sabe sobre o terremoto?

Nesta segunda-feira, 1, o Japão descartou risco de grande tsunami no país. As autoridades emitiram alertas com ondas de até 5 metros para a Ishikawa. Mais tarde, o alerta foi reduzido ainda mais, com previsão de ondas de até 1 metro de altura.

Além do Japão, cidades costeiras da Coreia do Sul e do extremo oriente da Rússia também entraram em alerta para a possibilidade de tsunami. Na Coreia, a agência meteorológica do país pediu aos residentes ficarem atentos a possíveis mudanças no nível do mar.

Na Rússia, o Ministério de Situações de Emergência alertou para a possibilidade de tsunami nas áreas da Sakhalin, ilha do extremo oriente russo, e Vladivostok, importante cidade portuária.

As autoridades japonesas pediram à população que se abrigasse em locais seguros. "Todos os residentes devem se mudar imediatamente para áreas mais altas", apelou o canal de televisão nacional NHK. "Temos consciência de que suas casas e pertences são muito queridos para vocês, mas sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Corram para as áreas mais altas possíveis", exortou o apresentador.

Sem brasileiros entre vítimas de terremoto no Japão, afirma Itamaraty

O Itamaraty divulgou nota oficial no início da tarde apontando que, até o momento, não há notícias de brasileiros mortos ou feridos entre as vítimas dos terremotos.

"O Itamaraty, por meio de sua embaixada em Tóquio e de seus consulados-gerais no Japão, está em contato com a comunidade brasileira no país e com autoridades locais", diz a publicação.

A pasta informa que os plantões consulares do Consulado-Geral em Nagóia (080-8255-2410) e em Tóquio (090-6949-5328) estão em funcionamento para atender cidadãos nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

Na mesma nota, o governo expressou solidariedade à população japonesa e às vítimas, que ainda estão sendo registradas.