Tempestade tropical Hanna é elevada a furacão e chegará ao Texas hoje

A tempestade tropical Hanna foi elevada a furacão neste sábado, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, e deve chegar à costa sudoeste do Texas na noite deste sábado. As autoridades divulgaram que o evento meteorológico sustentou ventos acima de 120 quilômetros por hora, o que justifica a nova categoria do fenômeno.

Os meteorologistas locais estimam que o furacão vá causar de 15 a 30 centímetros de chuva até o domingo, em casos isolados podendo chegar a 46 cm. O governo da cidade de Corpus Christi emitiu alerta de evacuação voluntária para a população, pedindo cuidado.

Na quinta-feira, meteorologistas americanos estimaram que haverá de 13 a 19 tempestades batizadas durante a temporada de furacões de 2020 no Atlântico, um número acima da média, disse a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). No ano passado, o total de tempestades batizadas chegou a 18 e, em 2018, a 15.

Além disso, os meteorologistas estimam de três a seis grandes furacões com ventos de ao menos 179 km/h na atual temporada.