Tempestade Boris força o fechamento do rio Danúbio para navegação na Áustria

A tempestade Boris, que atingiu a Europa Central nos últimos dias, forçou o fechamento do rio Danúbio para o tráfego nesta terça-feira, 17, devido aos altos níveis de água, uma medida que não será suspensa até que a segurança esteja garantida.

Embora o nível do rio tenha começado a cair, a chegada de mais água com o derretimento da neve devido às altas temperaturas pode aumentar novamente o fluxo do Danúbio, que corre por mais de 8.000 quilômetros entre a Alemanha e sua foz no mar Negro, entre Ucrânia e Romênia.

"No momento, não é possível definir uma data previsível para a suspensão dos fechamentos ao longo do Danúbio", explicou o Ministério dos Transportes da Áustria sobre a medida.

A navegação, tanto de navios de passageiros quanto de carga, foi completamente suspensa devido ao perigo das manobras de atracação e desembarque.

Cerca de 70 embarcações estavam na área fechada ao tráfego, mas a maioria dos ocupantes já havia desembarcado antes que o nível da água subisse.