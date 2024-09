Taylor Swift usou foto 'genial' para anunciar apoio a Kamala, diz analista

Minutos após o final do debate da eleição presidencial, na noite de terça-feira, 10, um post nas redes sociais virou notícia: a cantora Taylor Swift declarou apoio à Kamala Harris na disputa pela Presidência dos Estados Unidos.

Para Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, os efeitos do endosso de Taylor ainda são difíceis de precisar, mas ela acertou no momento e na forma de anunciar o apoio.

"O timing foi interessante, e o texto que ela fez também. Foi genial a foto com o gato. A imagem foi a cereja do bolo", disse Moura, durante conversa no programa O Caminho para a Casa Branca. Assista abaixo, a partir do minuto 34.

Na postagem, Taylor aparece segurando um gato e assina o texto como "Childless cat lady", uma senhora sem filhos e com gato, em referência à uma fala de JD Vance, candidato à vice na chapa de Donald Trump, que gerou polêmica.

Em 2021, Vance disse em uma entrevista na Fox News que o país era comandado por "um bando de senhoras com gatos e sem filhos que são miseráveis em suas vidas e querem tornar o resto do país miserável também". Após ele ser indicado como candidato à vice, a frase foi resgatada e, ao ser questionado em entrevistas, Vance disse que estava sendo irônico, mas voltou a questionar que pessoas sem filhos ocupem altos cargos no governo.

O vice de Trump foi criticado pela frase, e personalidades como a atriz Jennifer Aniston, de "Friends", disseram não ver problema em ser uma childless cat lady. O termo foi adotado, com ironia, para sinalizar apoio a Kamala: bottoms com a frase eram vendidas na Convenção Democrata, por exemplo.

Por que Taylor apoia Kamala

Na postagem, Taylor disse que votará em Kamala porque a democrata defende causas em que ela acredita, como os direitos das mulheres. "Voto em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los. Acho que ela é uma líder talentosa e com mão firme, e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos", disse a cantora.

Taylor, que faz muito sucesso entre mulheres jovens, pode atrair mais eleitoras deste público a votarem por Kamala. "Nas pesquisas públicas, temos a maior diferença de gênero que eu já vi. Entre os eleitores homens com até 30 anos, Trump lidera com 11 pontos percentuais de vantagem. Já Kamala lidera com 17 pontos entre as mulheres com menos de 30 anos. Somando os dois dados, são quase 30 pontos de diferença. É um gap enorme", diz Moura.

O professor pondera que os EUA possuem voto indireto e, com isso, a eleição será definida pelos votos de sete estados, e será preciso entender melhor qual seria o efeito do endosso de Taylor nesses estados para entender as consequências para a eleição. Neste ano, os estados decisivos são Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada.

Moura disse que não costuma levar muito em conta o apoio de artistas a políticos ao analisar as disputas eleitorais, mas contou uma anedota. "Uma vez, um estrategista de campanha em Washington disse que havia uma grande diferença entre trabalhar com republicanos e democratas. Se a campanha for democrata, você pode usar qualquer música e os artistas não vão te processar. Se for republicano, qualquer música que usar pode tomar um processo", disse.