Starmer anuncia relançamento das negociações comerciais com a Índia para 2025

As negociações comerciais entre Reino Unido e Índia serão relançadas em 2025, conforme anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, após reunião com seu homólogo indiano, Narendra Modi.

Em um comunicado divulgado por Downing Street, escritório e residência oficial do premiê, o governo britânico destaca que “impulsionar o comércio no exterior é essencial para alcançar uma economia forte no país”.

“O Reino Unido está comprometido em negociar um acordo comercial com a Índia, uma das economias que mais cresce no mundo”, afirmou um porta-voz oficial.

Neste sentido, Londres irá buscar uma nova aliança estratégica com a Índia, que incluirá um acordo comercial e que também contemplará um aprofundamento da cooperação em áreas como segurança, educação, tecnologia e mudança climática.

O Ministério de Negócios e Comércio britânico detalhará em breve em que consiste esta estratégia, conforme indica a nota.

“Impulsionar o crescimento econômico é fundamental para melhorar os padrões de vida dos trabalhadores”, disse Starmer no comunicado, que está aproveitando sua visita ao G20 para reforçar os laços com as principais potências econômicas mundiais para estimular o crescimento.

“Um novo acordo comercial com a Índia apoiará o emprego e a prosperidade no Reino Unido e representa um passo em frente na nossa missão de proporcionar crescimento e oportunidades em todo o país”, acrescentou.

Em um outro comunicado separado emitido pelo governo em Londres, um porta-voz do premiê confirmou que, durante a cúpula, Starmer e seu colega indiano, Narendra Modi, se reuniram e "concordaram em promover uma ambiciosa Aliança Estratégica abrangente para tomar a relação com novos patamares no comércio e investimento, segurança e defesa, tecnologia, clima, saúde e educação".

“Como parte disto, concordaram em relançar as negociações comerciais entre o Reino Unido e a Índia no próximo ano”, acrescentou.

Ambos os líderes, segundo este, “também saudaram o recente lançamento da Iniciativa de Segurança Tecnológica e discutiram sobre as oportunidades para uma maior cooperação em defesa e segurança”.