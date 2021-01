Sinovac dobrará capacidade anual de produção da CoronaVac para 1 bi de doses

Uma unidade da Sinovac Biotech pode dobrar sua capacidade de produção anual da vacina contra Covid-19 CoronaVac para 1 bilhão de doses até fevereiro, disse o chairman do grupo nesta quarta-feira.

Mais de 7 milhões de doses da CoronaVac, uma das três vacinas contra Covid-19 que a China incluiu em seu programa emergencial de vacinação, já foram fornecidas para regiões que incluem a cidade de Pequim e a província de Guangdong, disse o chairman da Sinovac Biotech Yin Weidong em entrevista coletiva.

Embora a primeira fase da atual linha de produção da Sinovac Life Science possa produzir 500 milhões de doses da CoronaVac em um ano, uma outra com capacidade anual de 500 milhões de doses pode se tornar operacional em fevereiro, disse Yin.

O Instituto Butantan, que lidera os testes clínicos em Fase 3 com a CoronaVac no Brasil, divulgou na terça-feira que a CoronaVac tem eficácia global de 50,38% na prevenção da Covid-19. Confirmou ainda que a potencial vacina tem 78% de eficácia contra casos leves e 100% de eficácia contra quadros moderados e graves da doença, segundo dados do estudo.

Yin disse que os estudos com a vacina realizados em diferentes países têm desenhos diferentes, mas que as doses utilizados nos testes vêm do mesmo lote.

“Esses resultados clínicos de Fase 3 são suficientes para provar que a segurança e eficácia da CoronaVac são boas ao redor do mundo”, disse Yin.

