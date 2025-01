Sheinbaum vai falar com Lula e diz que há “unidade” na América Latina contra Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira, 22, que conversará por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltando que “há unidade” na América Latina diante do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

“Tenho vários telefonemas nestes dias, falei com o presidente (Bernardo) Arévalo (da Guatemala), houve uma reunião dos chanceleres dos diferentes países da América Latina e do Caribe, nestes dias vamos falar com o presidente Lula e há unidade na América Latina, isso é importante”, declarou Sheinbaum em entrevista coletiva.

A presidente mexicana não detalhou os temas que discutirá com Lula, mas anunciou que conversaria com ele após receber perguntas sobre a comunicação do México com países da América Latina após a posse de Trump.

“Sei que às vezes vocês querem que haja uma declaração específica, mas nosso objetivo fundamental é o bem-estar do povo do México, essa é a responsabilidade da presidente e, é claro, nos comunicamos com todos os governos do mundo e, particularmente, da América Latina”, respondeu.

Sheinbaum declarou que seu governo está “pronto” para receber os mexicanos deportados dos EUA, onde representam quase metade dos quase 11 milhões de imigrantes ilegais, mas anunciou que o México repatriará os migrantes afetados pelas restrições de Trump.

“Estamos trabalhando nisso e, ao mesmo tempo, estamos em comunicação com os governos latino-americanos e há coisas sobre as quais obviamente não concordamos, mas nosso interesse é a defesa dos mexicanos”, acrescentou.

Além disso, revelou que havia discutido a questão com a presidente de Honduras, Xiomara Castro, que em março entregará a presidência pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

O governo mexicano está em negociações com outros países latino-americanos para receber diretamente os migrantes deportados pelos EUA, em vez de expulsá-los primeiro para o território mexicano.

“Estou focada com a equipe, obviamente, no interesse do México; então nosso interesse é, obviamente, o acordo com os EUA em diferentes questões, que já existe uma comunicação, há coisas sobre as quais não concordamos, mas neste momento esse é o interesse essencial”, finalizou Sheinbaum.