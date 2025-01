Sheinbaum enviará carta ao Google após Golfo do México ser renomeado como Golfo da América

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira, 29, que enviará uma carta ao Google para questionar a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América nos mapas da empresa nos Estados Unidos. A alteração ocorreu após uma ordem do presidente norte-americano, Donald Trump.

Sheinbaum argumentou, em entrevista coletiva, que “o decreto do presidente Trump tem a ver com sua plataforma continental”, destacando que a empresa de tecnologia deveria diferenciar o território dos EUA das águas internacionais. A presidente ainda ironizou a decisão, sugerindo que pedirá ao Google para renomear os EUA como América Mexicana.

“As publicações precisam ser feitas dentro do devido contexto. Para mudar o nome de um mar internacional, não é um país que decide, e sim uma organização internacional”, afirmou Sheinbaum.

Reação do México e questionamentos ao Google

A presidente mexicana questionou a decisão do Google, que justificou a mudança na rede social X (ex-Twitter), afirmando que o novo nome corresponde ao reconhecimento oficial da região dentro dos Estados Unidos.

O decreto assinado por Trump em 20 de janeiro, logo no primeiro dia de seu novo governo, se aplica apenas à plataforma continental dos EUA dentro do golfo. No entanto, Sheinbaum enfatizou que a alteração não afeta o nome do corpo de água em nível internacional.

“Amanhã mostraremos a carta que enviaremos hoje, porque é muito importante colocar tudo em seu devido contexto”, declarou a presidente mexicana.

Repercussão internacional

Sheinbaum ressaltou que, para o restante do mundo, a denominação continua sendo Golfo do México. Como exemplo, mencionou uma publicação do jornal britânico The Telegraph, que destacou que o Reino Unido não reconhecerá a mudança imposta por Trump.

Além disso, a presidente mexicana relembrou que mapas do século XVII já faziam referência ao Golfo do México e que, naquela época, o atual território dos EUA e do Canadá era chamado de América Mexicana. Com tom de brincadeira, reiterou que pedirá ao Google essa alteração.