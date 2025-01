Indicado de Trump diz que grandes tarifas sobre o México serão decididas em abril

O indicado para secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quarta-feira, 29, que as primeiras tarifas às importações de México e Canadá não serão aplicados caso esses países tomem medidas contra o tráfico de drogas. No entanto, uma nova rodada de tarifas será decidida entre março e abril.

Durante sua audiência de confirmação no Senado, Lutnick explicou que a ordem do presidente Donald Trump é avaliar dois tipos de tarifas. Segundo ele, os primeiros estão focados em “colocar fim ao fentanil que chega” aos Estados Unidos e garantir que “nossos parceiros nos respeitem”.

“Não é uma tarifa propriamente dita. É uma ação de política doméstica. Fechem suas fronteiras e impeçam o fentanil de entrar no nosso país e matar pessoas. É uma medida para obter ações concretas do México e do Canadá. Pelo que sei, eles estão agindo rápido, e se continuarem assim, não haverá tarifas”, declarou Lutnick, que não deve enfrentar dificuldades para ser confirmado em um Senado dominado pelos republicanos.

Revisão da estrutura tarifária está em andamento

O indicado ao cargo, que é um bilionário de Wall Street, afirmou que o Departamento de Comércio e o Representante de Comércio dos EUA estão conduzindo um estudo imediato para revisar a estrutura tarifária no âmbito do T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá).

“As conclusões desses estudos serão divulgadas entre o final de março e abril, e informaremos sobre os resultados”, disse Lutnick aos senadores do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte.

Tarifas de 25% seguem no calendário

Apesar das declarações de Lutnick, ele não mencionou o prazo de 1º de fevereiro, estabelecido na semana passada por Donald Trump, para impor tarifas de 25% a produtos mexicanos. A Casa Branca afirmou nesta quarta-feira que os planos seguem conforme anunciado pelo presidente.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reconheceu que Washington observou um “nível histórico de cooperação do México” em temas de segurança e imigração. No entanto, ao falar com Trump na noite de segunda-feira, ficou definido que “as tarifas para 1º de fevereiro ainda estão no calendário”.