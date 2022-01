Rússia vai apresentar exigências de segurança em reunião da Otan

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A Rússia deve apresentar suas demandas por garantias de segurança na Europa aos 30 aliados da Otan nesta quarta-feira, 12, após intensas conversas com os Estados Unidos em Genebra que mostraram que os dois lados têm grandes diferenças a superar.

O Conselho OTAN-Rússia na sede aliada em Bruxelas faz parte de um esforço mais amplo para neutralizar as piores tensões Leste-Oeste desde a Guerra Fria, desencadeadas principalmente por um confronto sobre a Ucrânia , que os Estados Unidos dizem que a Rússia planeja invadir.

Moscou rejeita tais alegações, embora esteja reunindo tropas perto da fronteira ucraniana.

Diplomatas da Otan dizem que a aliança ocidental está pronta para negociar com Moscou o aumento da abertura em torno de exercícios militares e evitar confrontos acidentais que possam desencadear conflitos, bem como o controle de armas sobre mísseis na Europa.

Mas os aliados da Otan dizem que muitas das exigências da Rússia, estabelecidas em dois rascunhos de tratados em dezembro, são inaceitáveis, incluindo pedidos para reduzir as atividades da aliança aos níveis da década de 1990 e prometer não aceitar novos membros.

"Vamos ser claros: as ações russas precipitaram esta crise. Estamos comprometidos em usar a diplomacia para desescalar a situação", disse Julianne Smith, enviada dos EUA à Otan, a repórteres na noite de terça-feira.

"Queremos ver... a Rússia retirando suas forças", disse ela sobre os 100.000 soldados estacionados perto da Ucrânia.

Freando a expansão da OTAN para o leste em sua antiga esfera de influência soviética, o Kremlin vê os impedimentos e a modernização militar da aliança liderada pelos EUA como uma ameaça.

A Rússia realizou exercícios de tiro real com tropas e tanques perto da fronteira ucraniana na terça-feira, ao mesmo tempo em que parecia pessimista sobre as perspectivas de mais negociações com os Estados Unidos. consulte Mais informação

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, presidirá as conversas de quarta-feira a partir das 09:00 GMT com os 30 embaixadores da aliança e o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Espera-se que os aliados expressem preocupações sobre o que dizem ser ataques secretos e cibernéticos, bem como interferência eleitoral, na União Europeia e nos Estados Unidos.

A Rússia nega qualquer irregularidade.