Rússia acelera construção de gasoduto antes de sanções dos EUA

A Rússia acelera as obras do gasoduto Nord Stream 2 antes que os Estados Unidos endureçam as sanções contra o polêmico projeto planejado para fornecer mais gás natural à Alemanha.

A construção do gasoduto de 1.230 quilômetros atingiu um marco na segunda-feira com a conclusão da instalação de dutos de uma seção na zona econômica exclusiva (ZEE) da Alemanha, disse a operadora do projeto. Entre as próximas etapas está a retomada das obras na parte dinamarquesa do Mar Báltico, onde estará localizada a maior parte das seções restantes da conexão de 157 quilômetros.

O avanço da construção é uma vitória para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e para a Gazprom, líder em exportação de gás do país. Quando concluído, o projeto permitirá que a Rússia aumente as entregas de gás para a Europa e contorne o corredor de transporte tradicional através da Ucrânia. Os Estados Unidos e países do Leste Europeu dizem que o Nord Stream 2 tornará a Alemanha e a União Europeia muito dependentes do gás russo.

“Existem aproximadamente 120 quilômetros em águas dinamarquesas e cerca de 30 quilômetros na ZEE alemã a ser construídos”, disse a Nord Stream 2 em resposta por e-mail a perguntas na terça-feira. “Não estamos em condições de fornecer mais detalhes sobre a construção. Informaremos sobre outras atividades da construção offshore no devido tempo.”

As obras do projeto de 9,5 bilhões de euros (11,6 bilhões de dólares) foram interrompidas há um ano por sanções dos Estados Unidos e retomadas apenas no início deste mês, quando a Gazprom encontrou seu próprio navio para instalar o gasoduto. O Nord Stream 2 pode utilizar o navio Fortuna para conduzir as obras a partir de 15 de janeiro, auxiliado pelas embarcações de construção Murman e Baltiyskiy Issledovatel e outros navios de abastecimento, disse a Autoridade Marítima dinamarquesa na semana passada.

Com base na licença dinamarquesa, a operadora deve enviar um cronograma atualizado à Agência de Energia do país antes de realizar as obras. Até agora, o regulador não recebeu o plano atualizado, disse a agência. O navio Fortuna pode instalar até 1 quilômetro de dutos por dia.

Nesse ritmo, analistas estimam que o Nord Stream 2 poderia iniciar as operações já no final de 2021 em um cenário otimista.

“Acredito firmemente que o gasoduto será concluído”, disse o CEO da Uniper, Andreas Schierenbeck, em entrevista ao jornal alemão Rheinische Post na quarta-feira. “As pessoas não precisam gostar do gasoduto, mas a Europa precisa dele.”

A concessionária alemã é uma das principais financiadoras do projeto.

Enquanto isso, os Estados Unidos buscam endurecer as sanções, estendendo as penalidades às empresas que fornecem certificação técnica e seguro para a obra. Essa legislação era parte de um projeto de lei de defesa mais amplo aprovado no Congresso, mas vetado pelo presidente Donald Trump. A Câmara dos Deputados derrubou o veto. Se a decisão for endossada pelo Senado, que é controlado pelo Partido Republicano de Trump, as novas medidas podem entrar em vigor nas próximas semanas.

Caso o Senado anule o veto de Trump ao projeto de lei de defesa, “as novas sanções contra o Nord Stream 2 se tornarão realidade”, disse Mateusz Kubiak, analista sênior da Esperis, consultoria de energia de Varsóvia. “Pode ser apenas outro fator que tornará mais difícil para os russos reiniciarem as obras de maneira efetiva e oportuna” em águas dinamarquesas em janeiro, disse Kubiak.

As sanções dos Estados Unidos chegaram tarde demais para interromper o projeto do gasoduto, disse Vladimir Chizhov, embaixador representativo permanente da Rússia na UE, em entrevista à agência Tass na quarta-feira.