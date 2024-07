Reunião de Milei com governador de SC, e não com Lula, é prioritária para a Argentina, diz porta-voz

O porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni, classificou as reuniões do presidente Javier Milei com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo (PL), e com empresários do estado como "prioritárias" em relação a um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração de Adorni foi dada durante uma conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira na Casa Rosada. O porta-voz foi questionado por qual motivo a primeira visita de Milei ao Brasil não seria um encontro bilateral com Lula.

— Em princípio, porque o presidente vai ter como prioridade outras reuniões, como a que se encontrará com o governador de Santa Catarina e outra com empresários, o que é relevante para nós em virtude do desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina.

Milei vai participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, neste domingo. O evento prevê palestras de políticos de direita e extrema-direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A agenda no Brasil não prevê um encontro com o presidente Lula. Não há confirmação de que ele se econtrará com o ex-presidente Bolsonaro.