Quem era Michel Nisembaum, brasileiro morto após ser mantido refém pelo Hamas

O Exército de Israel confirmou nesta sexta-feira que o brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos, mantido refém pelo Hamas na Faixa de Gaza, está morto. Michel vivia há mais de 40 anos em Israel, tinha duas filhas e quatro netos - o quinto está previsto para nascer em 2025.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Nisembaum tinha começado a atuar como guia turístico há pouco tempo e desapareceu na manhã do dia 7 de outubro, quando foi buscar a neta de quatro anos em uma base militar na cidade de Re’im, sul do país, onde ela estava com o pai, um soldado do Exército israelense.

Michel Nisenbaum: brasileiro foi morto durante um ataque do Hamas em outubro do ano passado. (Redes sociais/Reprodução)

Nisenbaum já havia trabalhado como motorista, entregador, vendedor e prestador de serviços de informática. Ele também era voluntário na Rescue Union, onde foi também motorista de ambulância.