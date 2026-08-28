Quem era Harald V, rei da Noruega que morreu aos 89 anos

Harald V: rei da Noruega morreu aos 89 anos após mais de três décadas no trono (ise Åserud / NTB / AFP)
Repórter
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07h11.
O rei Harald V da Noruega morreu nesta sexta-feira, 28, aos 89 anos, após mais de três décadas no trono.
Monarca desde 1991, ele se tornou uma das principais figuras de unidade do país e permaneceu na função até o fim, apesar dos problemas de saúde que se agravaram nos últimos anos.
Harald estava internado em Oslo desde 17 de agosto devido a complicações no tratamento de uma anemia hemolítica. Na quinta-feira, 27, o Palácio Real informou que seu estado de saúde era "extremamente grave".
Nascido em 1937, Harald viveu parte da infância fora da Noruega após a invasão do país pela Alemanha nazista em 1940. Ele passou primeiro pela Suécia e depois pelos Estados Unidos, onde permaneceu durante a Segunda Guerra Mundial com a mãe, a princesa Märtha. Seu pai, o príncipe Olav, ficou em Londres ao lado do rei Haakon.
De volta à Noruega após o fim da guerra, Harald teve uma vida marcada também pelo esporte. Ele representou o país na vela em três edições dos Jogos Olímpicos e era conhecido pelo interesse por pesca, caça e esqui.
Harald assumiu a monarquia em 1991, após a morte de seu pai, Olav V. Embora o rei tenha funções principalmente cerimoniais e constitucionais, ele construiu uma imagem de proximidade e atuou como símbolo de estabilidade em momentos de crise.
Após os ataques de 22 de julho de 2011, quando o extremista Anders Behring Breivik matou 77 pessoas, Harald defendeu uma sociedade aberta e democrática. Em 2016, ao celebrar seus 25 anos de reinado, também fez um discurso que destacou a diversidade da população norueguesa.
Ao contrário de outros monarcas europeus que abdicaram, Harald rejeitou repetidamente a possibilidade de deixar o trono. Ele afirmava que o juramento feito perante o Parlamento valeria enquanto estivesse vivo.
A saúde do rei se deteriorou ao longo dos últimos anos. Harald foi submetido a uma cirurgia por câncer de bexiga em 2003 e passou por uma operação cardíaca em 2005. Em 2024, recebeu um marca-passo após enfrentar novos problemas cardíacos.
O monarca também foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos. Em agosto de 2026, voltou ao hospital em Oslo durante o tratamento de uma anemia hemolítica, antes de seu quadro se agravar.
Os últimos anos do reinado também foram marcados por controvérsias envolvendo integrantes da família. Em 2024, a filha de Harald, a princesa Märtha Louise, casou-se com o americano Durek Verrett, que se apresenta como xamã e é ligado a terapias alternativas.
Já em 2026, documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein expuseram uma amizade até então pouco conhecida entre ele e a princesa Mette-Marit, mulher do príncipe Haakon, herdeiro do trono.
No mesmo ano, Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior, foi condenado por um tribunal de Oslo a quatro anos de prisão por estupro e agressão. Ele recorreu da decisão.
Apesar das controvérsias familiares, Harald manteve uma imagem pessoal positiva entre muitos noruegueses, associada ao estilo de vida simples e à postura discreta. Os escândalos, porém, afetaram a percepção sobre a própria monarquia.
Uma pesquisa divulgada pela emissora NRK em fevereiro de 2026 mostrou que 60% dos noruegueses apoiavam a instituição, o menor índice já registrado pelo levantamento.
Harald era casado com Sonja Haraldsen, uma mulher sem origem aristocrática. O relacionamento enfrentou resistência durante anos antes de o casal receber autorização para se casar.
Os dois ficaram noivos em 1968, depois de nove anos de oposição à união. O casamento ocorreu em 1968 e Sonja tornou-se rainha quando Harald assumiu o trono, em 1991.
O rei britânico Charles III divulgou nesta sexta-feira uma mensagem de condolências à família real norueguesa. Primo em segundo grau de Harald, o monarca afirmou ter recebido a notícia com "profunda tristeza" e destacou os 35 anos de serviço do rei norueguês.
Charles também ressaltou os vínculos históricos e familiares entre Reino Unido e Noruega e enviou condolências à rainha Sonja e aos demais integrantes da família real.
*Com AFP e EFE