Quem era Harald V, rei da Noruega que morreu aos 89 anos

O rei Harald V da Noruega morreu nesta sexta-feira, 28, aos 89 anos, após mais de três décadas no trono.

Monarca desde 1991, ele se tornou uma das principais figuras de unidade do país e permaneceu na função até o fim, apesar dos problemas de saúde que se agravaram nos últimos anos.

Harald estava internado em Oslo desde 17 de agosto devido a complicações no tratamento de uma anemia hemolítica. Na quinta-feira, 27, o Palácio Real informou que seu estado de saúde era "extremamente grave".

Quem era Harald V

O rei Harald V da Noruega na juventude; monarca esteve no trono por mais de três décadas. (Palácio Real da Noruega/AFP)

Nascido em 1937, Harald viveu parte da infância fora da Noruega após a invasão do país pela Alemanha nazista em 1940. Ele passou primeiro pela Suécia e depois pelos Estados Unidos, onde permaneceu durante a Segunda Guerra Mundial com a mãe, a princesa Märtha. Seu pai, o príncipe Olav, ficou em Londres ao lado do rei Haakon.

De volta à Noruega após o fim da guerra, Harald teve uma vida marcada também pelo esporte. Ele representou o país na vela em três edições dos Jogos Olímpicos e era conhecido pelo interesse por pesca, caça e esqui.

Mais de 30 anos no trono

Harald assumiu a monarquia em 1991, após a morte de seu pai, Olav V. Embora o rei tenha funções principalmente cerimoniais e constitucionais, ele construiu uma imagem de proximidade e atuou como símbolo de estabilidade em momentos de crise.

Após os ataques de 22 de julho de 2011, quando o extremista Anders Behring Breivik matou 77 pessoas, Harald defendeu uma sociedade aberta e democrática. Em 2016, ao celebrar seus 25 anos de reinado, também fez um discurso que destacou a diversidade da população norueguesa.

Ao contrário de outros monarcas europeus que abdicaram, Harald rejeitou repetidamente a possibilidade de deixar o trono. Ele afirmava que o juramento feito perante o Parlamento valeria enquanto estivesse vivo.

Problemas de saúde

A saúde do rei se deteriorou ao longo dos últimos anos. Harald foi submetido a uma cirurgia por câncer de bexiga em 2003 e passou por uma operação cardíaca em 2005. Em 2024, recebeu um marca-passo após enfrentar novos problemas cardíacos.

O monarca também foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos. Em agosto de 2026, voltou ao hospital em Oslo durante o tratamento de uma anemia hemolítica, antes de seu quadro se agravar.

Escândalos atingiram a família real

Os últimos anos do reinado também foram marcados por controvérsias envolvendo integrantes da família. Em 2024, a filha de Harald, a princesa Märtha Louise, casou-se com o americano Durek Verrett, que se apresenta como xamã e é ligado a terapias alternativas.

Já em 2026, documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein expuseram uma amizade até então pouco conhecida entre ele e a princesa Mette-Marit, mulher do príncipe Haakon, herdeiro do trono.

No mesmo ano, Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior, foi condenado por um tribunal de Oslo a quatro anos de prisão por estupro e agressão. Ele recorreu da decisão.

Popularidade da monarquia

Apesar das controvérsias familiares, Harald manteve uma imagem pessoal positiva entre muitos noruegueses, associada ao estilo de vida simples e à postura discreta. Os escândalos, porém, afetaram a percepção sobre a própria monarquia.

Uma pesquisa divulgada pela emissora NRK em fevereiro de 2026 mostrou que 60% dos noruegueses apoiavam a instituição, o menor índice já registrado pelo levantamento.

Casamento com uma plebeia

Harald era casado com Sonja Haraldsen, uma mulher sem origem aristocrática. O relacionamento enfrentou resistência durante anos antes de o casal receber autorização para se casar.

Os dois ficaram noivos em 1968, depois de nove anos de oposição à união. O casamento ocorreu em 1968 e Sonja tornou-se rainha quando Harald assumiu o trono, em 1991.

Charles III lamenta morte do primo

O rei britânico Charles III divulgou nesta sexta-feira uma mensagem de condolências à família real norueguesa. Primo em segundo grau de Harald, o monarca afirmou ter recebido a notícia com "profunda tristeza" e destacou os 35 anos de serviço do rei norueguês.

Charles também ressaltou os vínculos históricos e familiares entre Reino Unido e Noruega e enviou condolências à rainha Sonja e aos demais integrantes da família real.

*Com AFP e EFE