O que é regime anti-terrorista, instaurado pela Rússia após o grupo Wagner convocar rebelião armada

A Rússia instaurou, neste sábado, um "regime de operação antiterrorista" na região de Moscou, depois que o grupo paramilitar Wagner afirmou ter controlado os territórios militares da cidade de Rostov, no Sul do país, informaram agências de imprensa russas.

Na véspera, o desentendimento entre o governo da Rússia e o líder do grupo de mercenários ganhou grandes proporções. Yevgeny Prigojin acusou o Exército russo de bombardear suas bases próximas à linha de frente com a Ucrânia e convocou uma "rebelião armada" contra o comando militar nacional em resposta, levando autoridades no país a investigá-lo, por consequência.

"Com o objetivo de prevenir possíveis atos terroristas no território da cidade de Moscou e na região de Moscou, foi instaurado o regime de operação antiterrorista", disse o comitê nacional antiterrorista russo citado pelas agências de imprensa do país.

A medida reforça os poderes dos serviços de segurança e prevê a instalação de inspeções de documentos de identidade e de veículos nas vias. Também autoriza a suspensão temporária dos serviços de comunicação, caso seja necessária. Com isso, todos os eventos e acontecimentos marcados para este sábado em Moscou foram cancelados, anunciou o prefeito da capital russa, Serguéi Sobianin.

"Todos os serviços municipais funcionam normalmente, os deslocamentos pela cidade não estão afetados", assegurou, agradecendo aos moradores da capital pela "compreensão" e pela "calma" diante das notícias.

Ministério russo da Defesa promete garantir a segurança

O ministério russo da Defesa prometeu, neste sábado, "garantir a segurança" dos combatentes do Wagner que se distanciarem do que chamou de "aventura criminosa" de seu chefe Yevgueni Prigozhin.

"Foram enganados para participar de uma aventura criminosa de Prigozhin", declarou o ministério, em comunicado. "Entre em contato com representantes do Ministério de Defesa russo e agências de manutenção da ordem o mais rápido possível. Garantimos a segurança de cada um.