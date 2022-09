Quem é o brasileiro que tentou atirar contra Cristina Kirchner?

Um homem brasileiro de 35 anos foi detido em Buenos Aires nesta quinta-feira, 1°, após disparar uma arma contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

De acordo com imagens capturadas no local, a arma teria falhado no momento do disparo. Como não houve tiro, existe a possibilidade de ela ser falsa.

As informações são do jornal Clarín.

VÍDEO: Brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner e arma falha, diz governo argentino

Quem é o brasileiro?

O homem foi identificado como Fernando Andres Sabag Montiel. De nacionalidade brasileira, Montiel tem antecedentes penais: em março de 2021, foi processado por contravenção ou seja, porte de arma não convencional, em La Paternal, onde seria domiciliado.

De acordo com o argentino Clarín, na ocasião, o brasileiro foi preso com uma faca em sua posse e declarou que era para sua defesa pessoal, segundo fontes de segurança.

Segundo registros comerciais, o homem está registrado para prestar "serviço de transporte automóvel urbano e suburbano não regular de passageiros gratuitos", categoria que corresponde à aplicação de condutores de automóveis. Também tem um carro Chevrolet Prisma registrado em seu nome.

O que aconteceu com Cristina Kirchner?

De acordo com o ministro da Segurança Aníbal Fernandez, o ataque ocorreu em frente à casa de Kirchner, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Ela estava conversando com apoiadores quando o homem entra no meio da multidão e aponta uma arma para a cabeça da vice-presidente, como mostram as imagens capturadas.

O ministro também disse que o homem foi detido imediatamente e a arma já está em posse da polícia.