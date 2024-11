Setores democratas atribuem derrota de Kamala à demora de Biden para desistir da disputa

Integrantes do Partido Democrata criticaram nesta quinta-feira, 7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela derrota de Kamala Harris para o ex-presidente Donald Trump. As críticas se concentram na demora de Biden em desistir da disputa, o que, segundo eles, teria prejudicado a vice-presidente ao reduzir seu tempo para uma campanha eficaz.

Por meio de redes sociais, declarações à imprensa e até vazamentos, diversas figuras do partido expressaram descontentamento, apontando que Biden "desperdiçou meses" antes de seu desempenho negativo no debate contra Trump em julho. Esse episódio culminou na desistência de Biden, mas já tarde demais para Kamala Harris reverter o cenário desfavorável.

Declarações de Assessoras e Assessores de Kamala Harris

Um dos assessores de Harris, David Plouffe, descreveu a situação como uma “derrota devastadora”. Embora ele não tenha atribuído a culpa a ninguém diretamente, observou que a campanha de Kamala Harris “saiu de um buraco profundo”, implicando que o atraso na decisão de Biden dificultou o trabalho da candidata.

Críticas à Liderança de Biden

De acordo com o portal Politico, Jim Manley, ex-assessor do líder da maioria no Senado, Harry Reid, comentou que “o país está indo em uma direção muito perigosa” e atribuiu parte da responsabilidade à “arrogância” de Biden. “Ele é um bom homem que pode se orgulhar de suas realizações. Mas seu legado está em frangalhos”, analisou Manley.

Desde a confirmação da pesada derrota de Harris para Trump, na noite de terça-feira, Biden tem se mantido em silêncio.

Kamala Harris Reconhece Derrota e Parabeniza Trump

Na quarta-feira, Kamala Harris reconheceu publicamente a vitória de Trump e afirmou que “não deixará de lutar para que a luz retorne aos Estados Unidos”. Ambos, Kamala e Biden, conversaram com Trump para parabenizá-lo e garantir uma transição pacífica.

Em julho, após seu desempenho no debate contra Trump, Biden anunciou que deixaria a corrida presidencial “para o bem dos Estados Unidos”, transferindo a liderança para Kamala Harris, que teve apenas 107 dias para conduzir uma campanha herdada.

Mark Longabaugh, estrategista democrata e ex-assessor do senador Bernie Sanders, afirmou que “a verdade é que Biden deveria ter se afastado antes, permitindo que o partido elaborasse um plano de campanha mais robusto e de longo prazo”. Para Longabaugh, Harris realizou “uma campanha extraordinária, mas com limitações severas impostas pela demora na sucessão”.