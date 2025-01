Qual é o menor país do mundo?

O que há de tão especial em países pequenos? Por trás das fronteiras dos menores países do mundo, escondem-se histórias intrigantes, cenários paradisíacos e realidades que desafiam suas dimensões. Alguns são redutos de luxo, outros enfrentam desafios existenciais, mas todos têm algo em comum: um mundo de curiosidades esperando para ser descoberto.

Com menos de 1 km², o Vaticano é o menor país do mundo, seguido por outros microestados como Mônaco e Nauru. Embora pequenos, esses países abrigam riquezas históricas, culturais e naturais que os tornam únicos.

Saiba quais são os 10 menores países do mundo:

Vaticano (0,44 km²): um enclave religioso em Roma, é a sede da Igreja Católica e residência do Papa. Entre suas atrações estão a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina e o Museu do Vaticano. Mônaco (2,02 km²): conhecido por seu glamour, abriga o famoso Grande Prêmio de Fórmula 1 e os cassinos de Monte Carlo. Sua população é composta, em grande parte, por bilionários. Nauru (21,3 km²): localizado no Pacífico Sul, tem cerca de 9,5 mil habitantes e é a menor república independente do mundo. Tuvalu (30 km²): este arquipélago no Pacífico tem aproximadamente 11 mil habitantes. Embora independente, ainda mantém vínculos com o Reino Unido. San Marino (61 km²): fundado em 301, é o Estado nacional mais antigo do mundo e possui o Monte Titano, listado como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Liechtenstein (160 km²): este pequeno país europeu é conhecido por suas paisagens alpinas e castelos medievais. Ilhas Marshall (181,4 km²): um arquipélago no Pacífico com rica biodiversidade e cultura polinésia. São Cristóvão e Névis (269 km²): a menor federação do mundo, destaca-se por suas praias e ecoturismo. Ilhas Maldivas (298 km²): com mais de mil ilhas, este paraíso tropical é famoso por seus resorts de luxo e recifes de coral. Malta (316 km²): Um tesouro mediterrâneo, repleto de história, arquitetura barroca e águas cristalinas.

O que torna esses países especiais?

Além do charme de suas pequenas dimensões, essas nações têm características que as diferenciam no cenário global. O Vaticano, por exemplo, é o epicentro espiritual para mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo, enquanto Mônaco é sinônimo de luxo e extravagância.

Já na Oceania, países como Nauru e Tuvalu enfrentam desafios relacionados às mudanças climáticas, que ameaçam suas existências.