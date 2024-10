Pupilo de Mujica lidera as intenções de voto para eleições presidenciais no Uruguai

O esquerdista Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José Mujica e candidato da opositora Frente Ampla, lidera as intenções de voto para as eleições no Uruguai. A disputa se encaminha para ser decidida em um segundo turno, de acordo com as últimas pesquisas.

Em 27 de outubro, os uruguaios irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente para o período de 2025 a 2030, além de eleger os 30 membros do Senado e os 99 da Câmara de Representantes. Se nenhuma chapa presidencial obtiver mais de 50% dos votos, haverá um segundo turno em 24 de novembro.

Orsi lidera as pesquisas

As pesquisas mostram que Orsi, ex-intendente do departamento (estado) de Canelones (2015-2024), está à frente na corrida eleitoral. Ele é seguido pelos candidatos dos partidos que compõem a coalizão de centro-direita que governa o Uruguai desde 2020, liderada pelo presidente Luis Lacalle Pou, que está impedido constitucionalmente de buscar a reeleição imediata.

O principal candidato da situação é Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência de Lacalle Pou e aspirante pelo Partido Nacional. Delgado é o nome mais cotado para enfrentar Orsi em um possível segundo turno, seguido por Andrés Ojeda, candidato do Partido Colorado. Bem mais distantes nas pesquisas aparecem Guido Manini, general aposentado e candidato do Cabildo Aberto, e Pablo Mieres, do Partido Independente.

Projeção de votos

Segundo o instituto de pesquisas Opción, se as eleições fossem realizadas no próximo domingo, 42% dos eleitores votariam em Orsi e 41% em algum dos candidatos da coalizão governista. Entre os nomes da coalizão, Delgado aparece com 24%, Ojeda com 12%, Manini com 3% e Mieres com 2%.

