Milhares de israelenses protestam em Jerusalém contra Netanyahu e exigem acordo sobre Gaza

Milhares de pessoas se manifestaram em Jerusalém e outras cidades israelenses nesta quinta-feira, 4, contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a quem acusam de "sabotar o acordo de reféns, abandonar o norte e mergulhar Israel no abismo", de acordo com a convocação emitida nesta tarde pelo movimento antigoverno Bandeiras Negras.

Atrás de uma faixa preta, vermelha e branca com os dizeres "Netanyahu põe em risco a segurança de Israel", milhares de pessoas realizaram uma passeata pelas ruas da cidade a caminho da residência de Netanyahu na rua Azza, onde o protesto será encerrado.

"O tempo está se esgotando: há um acordo sobre a mesa!" é um dos slogans divulgados pelos Bandeiras Negras em seus canais digitais durante a passeata, que exige que Netanyahu chegue a um pacto com o Hamas que garanta o retorno seguro dos 120 reféns ainda na Faixa de Gaza (116 deles sequestrados nos ataques islâmicos de 7 de outubro, nos quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas).

Também em Tel Aviv, o movimento pró-democracia israelense convocou uma manifestação na qual centenas de pessoas caminharam até a sede do Ministério da Defesa.

Nesta noite, o primeiro-ministro se reunirá com seu gabinete para avaliar a proposta lançada ontem pelo Hamas para um acordo de cessar-fogo e troca de reféns, no qual a organização alega ter assumido uma posição mais "flexível" em relação às negociações com Israel sobre os pontos do acordo em que os dois lados entram em conflito.

"Hoje, e digo isso com cautela, estamos mais perto do que nunca" de um acordo, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, às famílias dos reféns, de acordo com o "Canal 12", a estação de televisão mais popular de Israel.

Juntamente com os protestos em Jerusalém, os Bandeiras Negras convocaram outra manifestação na cidade costeira de Cesareia, no norte do país, onde fica a outra residência particular do líder do partido Likud.

O jornal israelense "Haaretz" também reportou um protesto contra a guerra em Haifa, também na costa norte, onde quatro pessoas foram presas depois que a polícia declarou a reunião ilegal.

Os manifestantes também pediram eleições antecipadas no país, uma opção cada vez mais exigida pelos israelenses, de acordo com uma pesquisa realizada em meados de junho pelo jornal "Maariv", que estimou em 57% o número de pessoas que querem ir às urnas.

Juntamente com a convocação de eleições, os manifestantes exigem o retorno de milhares de israelenses evacuados para suas casas, tanto no sul (perto da fronteira com Gaza) quanto no norte (ao longo da fronteira com o Líbano), onde mais de 60 mil pessoas ainda moram em hotéis e outras acomodações financiadas pelo Estado após o pico das hostilidades com o grupo xiita Hezbollah.

No centro dos protestos desta quinta-feira está a exigência de um acordo de cessar-fogo em Gaza que permita o retorno dos reféns que ainda estão no enclave.

Dos 251 sequestrados em 7 de outubro do ano passado, 116 permanecem em cativeiro, pelo menos 40 deles mortos, de acordo com Israel - mais de 70, segundo o Hamas - enquanto outros quatro reféns estão presos há anos, entre eles dois mortos.