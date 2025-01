Procurador responsável por investigações contra Trump renuncia

Jack Smith, o conselheiro especial que apresentou duas acusações federais malsucedidas contra o Presidente eleito Donald Trump, renunciou ao seu cargo nesta semana, conforme anunciado em uma nota de rodapé de um documento jurídico.

Smith, um ex-promotor de crimes de guerra que perdeu uma longa batalha contra a equipe jurídica de Trump nos tribunais de apelação e na Suprema Corte, deixou seu escritório em Washington na sexta-feira, segundo um alto funcionário da aplicação da lei.

Sua saída já era esperada. Smith havia indicado sua intenção de sair antes que Trump, que havia ameaçado demiti-lo, assumisse o cargo em 20 de janeiro.

Sua última semana foi marcada, de maneira bastante apropriada, por mais um revés jurídico nas mãos da juíza Aileen M. Cannon, a juíza distrital nomeada por Trump que preside o caso dos documentos na Flórida, que bloqueou temporariamente a divulgação pública de seu relatório final.

A saga de alto risco terminou com uma única linha no final da página 10 de um documento enviado à juíza Cannon: "O conselheiro especial concluiu seu trabalho e apresentou seu relatório final confidencial em 7 de janeiro de 2025, e se desligou do departamento em 10 de janeiro."