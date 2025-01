Trump chama de 'incompetentes' autoridades responsáveis por conter incêndios em Los Angeles

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, criticou neste domingo as autoridades da Califórnia, chamando-as de "incompetentes" pela forma como lidaram com os incêndios florestais que devastam Los Angeles e já deixaram 16 mortos, segundo balanço mais recente. As acusações ocorrem dois dias depois do governador do estado, o democrata Gavin Newsom, convidá-lo para ver "em primeira mão" a devastação de Los Angeles e criticá-lo por politizar a tragédia.

"Os incêndios continuam queimando em Los Angeles. Políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los", disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando: "Esta é uma das piores catástrofes da história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?".

As chamas desabrigaram também 150 mil pessoas e destruíram mais de 12 mil estruturas, de acordo com autoridades estaduais. "Milhares de grandes casas desapareceram e muitas outras logo serão perdidas. Há morte em todo lugar", continuou Trump.

A velocidade e a intensidade dos incêndios que devastam Los Angeles levantaram questões e críticas sobre a preparação do estado. Os hidrantes secaram em Pacific Palisades, bairro devastado por um dos cinco incêndios florestais ativos na região, enquanto a escassez de água também prejudicou o trabalho em outros lugares. Até o momento, os bombeiros conseguiram conter apenas 11% das chamas, que destruíram quase 10 mil acres. Do total de mortos, cinco foram registrados na região.

Apesar dos esforços dos bombeiros, ajudados pela pequena trégua dos ventos no sábado, o incêndio de Palisades continuou avançando para o leste, em direção à inestimável coleção de arte do Getty Center e do bairro de luxo Brentwood, e para o norte, em direção ao densamente povoado Vale de San Fernando.

Dias após retornar à Casa Branca, Trump lançou uma série de ataques infundados acusando o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, de falhas em sua resposta aos incêndios florestais. Newsom, por sua vez, convidou Trump para visitar Los Angeles e inspecionar a devastação com ele "em primeira mão". O convite foi feito dias depois do republicano culpar o democrata pelo desastre, afirmando sem provas que ele é responsável pela falha no fornecimento de água durante o combate ao incêndio.

Governador pede que tragédia não seja politizada

Em uma carta aberta no X, Newsom pediu para que a tragédia não fosse politizada e que notícias falsas não fossem compartilhadas. "Centenas de milhares de americanos, desalojados de suas casas e temerosos pelo futuro, merecem ver todos nós trabalhando em seu melhor interesse para garantir uma rápida recuperação e reconstrução”, escreveu o governador.

Ao culpar o governador pela tragédia, o republicano trouxe à tona a história do peixe delta smelt, em extinção, associando-o à falta d'água. "O governador Gavin 'Newscum' [um trocadilho pejorativo com o sobrenome de Newsom] se recusou a assinar a declaração de restauração de água apresentada a ele que teria permitido que milhões de galões de água, do excesso de chuva e derretimento da neve do Norte, fluíssem diariamente para muitas partes da Califórnia, incluindo áreas que estão atualmente queimando de forma virtualmente apocalíptica. Ele queria proteger um peixe essencialmente inútil chamado smelt", escreveu Trump.

O delta smelt é um peixe nativo pequeno e de vida curta, encontrado apenas no Estuário de São Francisco, segundo o U.S. Fish & Wildlife Service. Colocado na lista de espécies ameaçadas de extinção em 2010, sua presença é utilizada como um indicador ambiental e se torna cada vez mais rara. Na Califórnia, o animal se tornou uma espécie de símbolo dos embates entre setores da classe política e empresarial e ambientalistas.