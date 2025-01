Primeiro-ministro da Sérvia renuncia após três meses de protestos anticorrupção

O primeiro-ministro da Sérvia, Milos Vucevic, anunciou nesta terça-feira, 28, sua renúncia, em meio aos crescentes protestos estudantis que pressionam o governo desde o acidente na estação ferroviária de Novi Sad, em novembro de 2024. O desabamento do telhado da estação, que estava em reforma, deixou 15 mortos e expôs supostos casos de corrupção e negligência na administração pública.

"Para não aumentar ainda mais a tensão na sociedade, tomei essa decisão. Sem dúvidas, estou orgulhoso de tudo o que fizemos", declarou Vucevic em pronunciamento à imprensa, que não foi aberto a perguntas.

Impacto político atinge também o prefeito de Novi Sad

O agora ex-primeiro-ministro afirmou que o prefeito de Novi Sad, Milan Djuric, também renunciará ao cargo. "Dessa forma, atendemos a todas as demandas dos manifestantes mais extremistas", completou Vucevic, que ainda acusou agentes externos de instigar os protestos contra seu governo.

Desde o acidente, dois ministros renunciaram e 13 pessoas foram indiciadas por suspeita de responsabilidade no desabamento. A estação estava sendo reformada por uma empresa chinesa, o que gerou críticas e denúncias de erros estruturais devido à má execução da obra.

Protestos estudantis ganham força e apoio popular

O movimento estudantil, principal articulador das manifestações, vem pressionando o governo Vucevic e o presidente populista Aleksandar Vucic para assumir responsabilidade política pela tragédia. Os protestos, que começaram em novembro, contam com o apoio de estudantes do ensino médio, professores e outros cidadãos, que acusam o governo de corrupção endêmica e má gestão pública.

Na segunda-feira, milhares de manifestantes bloquearam um importante cruzamento de autopistas perto de Belgrado por 24 horas, em um ato que o presidente Vucic classificou como "ilegal". Paralelamente, líderes estudantis denunciaram ataques de supostos apoiadores de Vucevic e do Partido Progressista Sérvio (SNS) contra os manifestantes.

Em resposta à crise, o presidente Aleksandar Vucic, considerado o homem mais influente do país, pediu uma reconstrução urgente do governo. No entanto, as tensões políticas permanecem altas, com a oposição e os manifestantes exigindo mudanças mais profundas para lidar com a corrupção sistêmica e responsabilizar as autoridades envolvidas.

Com a saída de Vucevic e Djuric, o governo enfrenta agora o desafio de reconstruir sua imagem enquanto lida com as demandas de uma sociedade cada vez mais insatisfeita.