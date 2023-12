Sérvios votam em eleições legislativas em momento de inflação recorde no país

Os sérvios comparecem às urnas neste domingo, 17, em eleições legislativas antecipadas que provavelmente verão o partido no poder, do presidente populista Aleksandar Vucic, estender seu governo, em um cenário de inflação recorde.

As seções eleitorais abriram às 7h (3h no horário de Brasília) e fecham às 20h (16h em Brasília). Os primeiros resultados são esperados à noite.

De acordo com as últimas pesquisas, o Partido Progressista Sérvio (SNS), do presidente populista Aleksandar Vucic, mantém uma vantagem de dois dígitos sobre a principal coalizão da oposição.

Vucic tem aparecido quase diariamente na televisão nos últimos dias para pedir votos para o SNS, brandindo a ameaça de caos no país, caso a maioria não seja renovada.

"Não se trata de mim, do meu desejo de permanecer no poder. Trata-se de eles destruírem tudo. Levaríamos 20 anos para reparar tudo", disse ele durante um dos últimos comícios de campanha.

Vucic enfrenta uma nova coligação, nascida das manifestações multitudinárias contra a violência que abalaram o país em maio, após a morte de 19 pessoas em dois ataques a tiros - um deles, em uma escola primária. As manifestações rapidamente se transformaram em protestos contra o governo que duraram meses.

Unidos sob o lema "Sérvia contra a violência", os partidos da coalizão fizeram campanha, defendendo "uma vida sem medo dos poderosos", uma sociedade pacífica e uma melhoria da situação econômica.

Inflação

Apesar de seu nome não aparecer na cédula, Vucic permaneceu muito presente no período que antecedeu a votação, em "outdoors", em arranha-céus e em canais de notícias.

Assim como muitos países do mundo, a Sérvia, um dos países mais pobres do continente europeu, foi atingida por uma inflação galopante que atingiu os dois dígitos e que pesa, principalmente, sobre os alimentos. A taxa de inflação anual ultrapassou os 15% na primavera, antes de cair para 8% em novembro.

Vucic prometeu dobrar os salários médios mensais nos próximos anos, se permanecer no poder, e continuar a aumentar as aposentadorias.

A campanha também foi marcada pelo controle do lado presidencial sobre a imprensa. Segundo vários estudos, o presidente ocupou sozinho 40% do tempo de transmissão dedicado ao noticiário.

Também consagrou o retorno à política de figuras ultranacionalistas do passado, como Vojislav Seselj. Mentor político de Vucic quando este ainda era membro do Partido Radical Sérvio (extrema direita), Seselj foi condenado por crimes contra a humanidade pela Justiça internacional.