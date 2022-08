União Europeia: o que é e quais países fazem parte do bloco?

Diversos países fazem acordos comerciais no intuito de trazer melhores resultados para suas economias. Nesse contexto, países europeus se juntaram na formação de um importante bloco, conhecido como União Europeia.

Os blocos comerciais assumem um importante papel no cenário geopolítico mundial, seja na economia, política ou até mesmo em questões sociais. Entenda o que é a União Europeia e quais são os países que compõem esse bloco.

O que é União Europeia?

A União Europeia, também conhecida pela sigla UE, é um importante bloco econômico formado por países da Europa. Ela é resultado de um conjunto de nações do “velho continente” que possuem acordos políticos, sociais e econômicos.

O bloco econômico União Europeia é o mais antigo já formado, já que seus primeiros passos ocorreram no ano de 1957, com a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e da Comunidade Econômica Europeia (CEE). Nessa época, os acordos eram formados por 6 países:

Alemanha;

Bélgica;

França;

Itália;

Luxemburgo;

Países Baixos.

Como funciona a União Europeia?

A criação oficial do bloco aconteceu no ano de 1992. Existiram dois contextos principais na história que influenciaram na criação da União Europeia. Primeiramente o cenário após a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de recuperar parte dos impactos causados nesses países participantes, fortalecendo a segurança e o poderio militar das nações.

Além disso, o contexto da Guerra Fria foi um passo importante para que a Europa pudesse pensar em formas de conter o avanço da influência dos EUA em seus territórios. Assim, o objetivo da União Europeia é de construir uma cooperação mútua entre os países, sobretudo do ponto de vista econômico e comercial.

Para fortalecer ainda mais essa dependência entre os países da União Europeia, o bloco possui instituições em comum, além de ter criado uma moeda única, o Euro, formando o que se conhece como a Zona do Euro, que são as nações que utilizam esse dinheiro.

Uma das principais características da União Europeia é a formação de suas instituições próprias, dos quais podem ser destacadas:

Parlamento Europeu : representa o legislativo do bloco, e seus membros são trocados a cada 5 anos, através de eleições votadas pelos próprios cidadãos.

Conselho da União Europeia : responsável pelo debate, alterações e aprovação de legislações do bloco.

Comissão Europeia : instituição executiva do bloco, com proposição de novas leis, assim como a execução de medidas decididas pelo parlamento e pelo conselho.

Banco Central Europeu: banco que modifica as políticas monetárias da UE, definindo taxas de juros, gerindo reservas e dando o aval para emissão de moeda.

Países que fazem parte da União Europeia

Após a saída do Reino Unido da União Europeia, um total de 27 países estão inseridos nesse acordo. Veja a lista abaixo, em ordem alfabética:

Alemanha Áustria Bélgica Bulgária Chipre Croácia Dinamarca Eslováquia Eslovênia Espanha Estônia Finlândia França Grécia Hungria Irlanda Itália Letônia Lituânia Luxemburgo Malta Países Baixos Polônia Portugal República Tcheca Romênia Suécia

Outra característica dos países que fazem parte da União Europeia e outros associados é que eles possuem um acordo conhecido como Espaço Schengen, que estabelece a livre circulação de pessoas entre seus países na entrada e saída da população que possui cidadania nessas nações.

Dessa forma, entender como funciona a União Europeia é importante não só para ter mais informações sobre a dinâmica dos países que a compõem, mas também é essencial na compreensão de todo cenário atual geopolítico mundial.

Foi possível entender o que é a União Europeia e quais países fazem parte desse bloco? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:



O que é Ibovespa?

O que é PIB?

O que é EBTIDA?