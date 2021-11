Presidente do COI relata conversa com tenista chinesa Peng Shuai

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (CIO), Thomas Bach, falou com a tenista chinesa Peng Shuai em uma videoconferência de cerca de "30 minutos" de duração neste domingo (21) - anunciou o órgão olímpico em um comunicado, no mesmo dia em que imagens da atleta, supostamente de hoje, inundaram as redes.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

Segundo o COI, Peng "explicou que está sã e salva em sua casa em Pequim, mas que gostaria que sua vida privada fosse respeitada". Também participaram da conversa a presidente da Comissão dos Atletas, Emma Terho, e a chinesa Li Lingwei, membro do Comitê Olímpico.

A estrela chinesa do tênis Peng Shuai apareceu neste domingo em um torneio de tênis em Pequim, segundo fotos oficiais do evento, depois do aumento da pressão internacional por informações sobre seu paradeiro.

Peng aparece com um casaco azul e calça de moletom branca no torneio de tênis infantil Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, de acordo com fotos divulgadas no perfil oficial do Aberto da China na rede social Weibo, o Twitter chinês. Esta seria sua primeira aparição oficial desde que sua denúncia de abuso sexual foi censurada na Internet chinesa.

Peng, de 35 anos, ex-número um mundial em duplas e uma na China, não se manifesta publicamente desde que acusou Zhang Gaoli, um poderoso ex-dirigente do Partido Comunista Chinês, 40 anos mais velho, de tê-la forçado a manter relações sexuais.

Após várias denúncias internacionais de governos e estrelas do tênis, veículos da imprensa oficial chinesa divulgaram uma enxurrada de imagens para assegurar que Peng está em boas condições.

Um vídeo do evento de domingo tuitado pelo editor do jornal Global Times, Hu Xijin, mostra Peng em um estádio entre um grupo de convidados, cujos nomes foram anunciados por alto-falante.

Um repórter do Global Times tuitou outro vídeo de Peng dando autógrafos para crianças, no que parece ser o mesmo estádio, antes de posar com elas para fotos.

Os vídeos se somam a outras imagens divulgadas por Hu na noite de sábado. A primeira delas mostra Peng entrando em um restaurante, de casaco, chapéu e máscara. Há uma placa que diz Beijing Yibin Guesthouse, um restaurante de Pequim pertencente ao governo local de Sichuan.

No segundo vídeo, Peng está sem máscara, sentada em uma mesa, conversando com outras pessoas.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade dos vídeos.

Hu tuitou, em inglês, que o segundo vídeo mostra "Peng Shuai jantando com seu treinador e amigos em um restaurante. O conteúdo do vídeo mostra claramente que eles foram filmados no sábado, horário de Pequim". A conversa teria girado em torno de "partidas de tênis".

Um homem sentado com Peng e duas mulheres disse "amanhã é 20 de novembro", mas uma das mulheres corrige-o, dizendo "são 21", para dar a entender que o vídeo foi gravado no sábado.

Em imagens gravadas tarde da noite de um celular, Peng parece relaxada. Steve Simon, presidente da WTA, entidade que administra o circuito de tênis feminino, considerou os vídeos "insuficientes" para mostrar que Peng Shuai está bem de saúde, já que as imagens não mostram se a tenista "é livre em suas decisões e ações".

"Deixei claro o que deve acontecer. Nossa relação com a China está em uma encruzilhada", acrescentou o presidente da WTA, uma organização que ameaçou rescindir contratos lucrativos com a China, se não receber informações sobre o estado de saúde de Peng e sobre seu paradeiro.