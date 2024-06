Militares tentam dar golpe de Estado na Bolívia, diz governo do país

A Bolívia vive uma tarde de forte crise entre o presidente Luis Arce e o comando militar do país. Um general do Exército posicionou tropas em frente à sede do governo, em La Paz, em um movimento que foi classificado de tentativa de golpe de Estado por várias autoridades do governo.

"Denunciamos que há um golpe de Estado contra nosso governo democraticamente eleito", publicou David Choquehuanca, vice-presidente da Bolívia.

Segundo o jornal La Razón, miitares entraram à força no palácio do governo, comandados pelo general J. Zuñiga. Antes disso, Zuñiga disse que os militares estavam incomodados com a gestão de Arce.

O jornal também publicou uma imagem que mostra o presidente e o general em uma discussão dentro do palácio, cercados por militares.

“Denunciamos as mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu Arce na rede social X.