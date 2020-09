Por segundos: Kanye West perde prazo para concorrer à presidência dos EUA

O artista Kanye West perdeu o prazo para concorrer à presidência dos EUA e aparecer na cédula eleitoral do estado de Wisconsin. Ele descumpriu a data limite para a entrega dos documentos em 14 segundos.

Após contestar, o magistrado John Zakowski foi a favor da Comissão Eleitoral do estado e afirmou que “acredita que no momento em que um relógio de pêndulo toca cinco vezes é o momento em que são 17 horas.’ As informações são do site TMZ.

Segundo a Variety, o artista enfrenta diversos problemas. Sua candidatura foi negada em outros estados, pela insuficiência de assinatura e também pelo descumprimento dos prazos de entrega. Em julho, ele anunciou que iria concorrer e nos últimos anos, manifesta apoio ao presidente Donald Trump.