Por que Warren Buffett decidiu não apoiar nem Kamala, nem Trump, nas eleições?

Warren Buffett não endossou Kamala Harris ou Donald Trump nas eleições dos EUA, que acontecem em 5 de novembro. E o investidor deixou claro na última semana que não apoiará publicamente nenhum dos candidatos presidenciais, principalmente depois das notícias falsas envolvendo seu nome.

"O Sr. Buffett não endossa e não endossará produtos de investimento ou candidatos", declarou a Berkshire Hathaway em seu site numa resposta a alegações fraudulentas nas mídias sociais sobre o investidor.

A reticência do CEO da Berkshire pode parecer surpreendente, pois ele já apoiou candidatos presidenciais democratas antes. Ele organizou arrecadações de fundos para Barack Obama em 2011 e apoiou Hillary Clinton em 2016, até mesmo subindo no palco de um comício para criticar Donald Trump por seus negócios falidos, relutância em publicar suas declarações de imposto de renda e tratamento rude com os outros, segundo reportagem do Business Insider.

No entanto, o bilionário de 94 anos explicou por que agora está de boca fechada durante a reunião anual de acionistas da Berkshire. Buffett disse que aprendeu que "você pode deixar muito mais pessoas irritadas do que felizes falando sobre qualquer assunto".

De acordo com o BI, compartilhar suas opiniões sobre assuntos polêmicos pode irritar as pessoas e fazê-las boicotar ou protestar contra as empresas da Berkshire, forçando-as a demitir funcionários e causando danos aos acionistas da Berkshire. Buffett disse que seus funcionários e investidores não deveriam ter que pagar o preço por ele expressar suas opiniões. "Então, decidi recuar — não quero dizer nada que seja atribuído, basicamente, à Berkshire", disse ele.

Isso explica por que Buffett não se manifestou em apoio a Harris. Ele também não apoiou Joe Biden, embora Biden tenha dito a um grupo de executivos de Wall Street em outubro de 2020 que ele havia acabado "de desligar o telefone com Warren Buffett".

O BI, na reportagem, indica que um contato nos bastidores entre o investidor e a democrata pode ter acontecido em algum momento.