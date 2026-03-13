Mundo

Por que a China reabriu uma ferrovia para a Coreia do Norte?

Serviço ficou fechado durante seis anos, e agora terá viagens quatro vezes por semana

Passageiros embarcam no trem K27 com destino a Pyongyang na Estação Ferroviária de Pequim (Adek Berry/AFP)

Matheus Gonçalves
Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h02.

O serviço de trens de passageiros entre a China e a Coreia do Norte foi retomado nesta quinta-feira, 12, após uma interrupção de seis anos devido à pandemia de Covid-19, informou a imprensa estatal. As viagens de Pequim acontecerão quatro dias por semana, às segundas, quartas, quintas e aos sábados, e as da cidade fronteiriça de Dandong serão diárias.

A retomada das operações faz parte de um esforço da China de aumentar a infraestrutura na fronteira e fortalecer laços com seu vizinho – Pequim é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte e uma fonte vital de apoio diplomático, econômico e político para o país isolado, que possui armas nucleares.

A agência estatal de notícias chinesa Xinhua informou que o primeiro trem partiu de Pequim, saindo da estação às 18h07 dessa quinta, e deverá chegar no fim da tarde de sexta-feira, completando uma jornada de 24 horas e 41 minutos, com uma parada em Dandong, no nordeste chinês.

Com base na declaração de um executivo não identificado da China Railways, para a AFP, a agência afirmou que o serviço ferroviário "servirá como uma janela vital para os viajantes transfronteiriços e como um elo dinâmico que reforçará a amizade entre as duas nações". Por sua vez, o presidente norte-coreano, Kim Jong Un, comunicou em uma carta ao seu equivalente chinês, Xi Jinping, sua crença de que a cooperação entre os países aumentaria “em nosso caminho em comum para avançar a causa socialista.”

Funcionários de um posto de venda oficial em Pequim disseram à AFP que qualquer pessoa com um visto válido (como um para trabalho) poderia comprar passagens de trem para viajar à Coreia do Norte, o que inclui chineses que trabalham e estudam no país, assim como norte-coreanos que trabalham, estudam e visitam suas famílias no exterior.

Reabertura de fronteiras e passagens restritas

Um estudante chinês segura seu passaporte e uma passagem de Dandong, China, para Sinuiji, Coreia do Norte, a bordo do trem K27 com destino a Pyongyang, na Estação Ferroviária de Pequim, em Pequim, em 12 de março de 2026 (Adek Berry/AFP). (Adek Berry/AFP)

As viagens de trem entre os países vizinhos do leste asiático foram suspensas em 2020 devido ao rigoroso fechamento de fronteiras para evitar a propagação da COVID-19. A China reabriu completamente suas fronteiras desde a pandemia, mas a Coreia do Norte adotou um processo mais lento. Os voos diretos e os serviços ferroviários com a Rússia foram retomados apenas no ano passado, e Pyongyang segue com sua tradição de turismo altamente limitado e restrito.

As passagens para a viagem são limitadas para quem possui um visto de negócios válido, e rapidamente se esgotaram para a viagem inaugural de quinta, mas alguns passageiros internacionais também terão sua passagem permitida em certas viagens. Todavia, essa permissão especial ainda não está disponível.

Com AFP.

