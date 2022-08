Agora, Pelosi embarca para a Coreia do Sul, próximo destino de sua tour pela Ásia, que também incluiu Cingapura, Malásia e Japão

Pelosi deixa Taiwan, após visita que escalou tensões dos EUA com a China

Pelosi: A China tenta isolar Taiwan do restante do mundo e não critica os países que mantêm uma relação oficial com a ilha (AFP/AFP)