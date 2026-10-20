Quais são as capitais mais perigosas do Brasil? Confira ranking

RESUMO ＋ Maceió, Recife e Fortaleza têm as maiores taxas de assassinatos entre as capitais brasileiras, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. Maceió lidera, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes, seguida por Recife (53,9) e Fortaleza (50,4). Salvador e Porto Velho completam as cinco primeiras posições. Apesar das diferenças entre as capitais, o Brasil registrou queda de 8,2% nas mortes violentas intencionais em 2025. O ranking mede a violência letal, não todas as modalidades de crime.

Maceió, Recife e Fortaleza apresentam as maiores taxas de assassinatos entre as capitais brasileiras, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

O ranking deve ser interpretado em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador da MySide, porém, utiliza critérios próprios e considera especificamente a taxa de assassinatos.

Ranking das capitais com as maiores taxas de assassinatos

A tabela considera as 26 capitais estaduais e Brasília, no Distrito Federal, classificadas da maior para a menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto maior o indicador, mais alta a posição neste recorte.

Maceió ocupa o primeiro lugar, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife aparece em segundo, com 53,9, seguida por Fortaleza, com 50,4.

Posição Capital Assassinatos por 100 mil habitantes 1º Maceió (AL) 55,8 2º Recife (PE) 53,9 3º Fortaleza (CE) 50,4 4º Salvador (BA) 48,4 5º Porto Velho (RO) 40,6 6º Macapá (AP) 39,6 7º São Luís (MA) 36,1 8º Natal (RN) 33,4 9º João Pessoa (PB) 31,3 10º Belo Horizonte (MG) 31,0 11º Boa Vista (RR) 29,1 12º Vitória (ES) 28,8 13º Aracaju (SE) 28,4 14º Rio Branco (AC) 26,7 15º Rio de Janeiro (RJ) 25,4 16º Teresina (PI) 25,3 17º Palmas (TO) 23,9 18º Manaus (AM) 20,4 19º Curitiba (PR) 20,1 20º Campo Grande (MS) 19,5 21º Belém (PA) 18,6 22º Cuiabá (MT) 17,0 23º Porto Alegre (RS) 15,8 24º Goiânia (GO) 15,2 25º Brasília (DF) 12,4 26º São Paulo (SP) 12,3 27º Florianópolis (SC) 11,5

Como interpretar o ranking

A taxa por 100 mil habitantes permite comparar cidades de diferentes tamanhos populacionais. Apesar disso, o indicador não corresponde à quantidade absoluta de mortes e não descreve todas as condições de segurança de uma capital.

O levantamento não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Também não mede a percepção de segurança dos moradores nem apresenta diferenças entre bairros.

Além disso, a MySide utiliza registros de mortalidade do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e correção estatística. Os resultados não devem ser considerados automaticamente idênticos aos números de homicídios divulgados pelas secretarias de Segurança Pública.

O ranking, portanto, deve ser entendido como um retrato da violência letal em 2025, e não como uma avaliação completa de todos os aspectos da segurança pública de cada capital.

Perguntas frequentes

Quais capitais têm as maiores taxas de assassinatos no Brasil? ＋ Maceió (AL) ocupa o primeiro lugar, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife (PE) aparece em segundo, com 53,9, e Fortaleza (CE), em terceiro, com 50,4. Salvador (BA) e Porto Velho (RO) completam as cinco primeiras posições.

Qual é a capital com a maior taxa de assassinatos? ＋ Maceió tem a maior taxa entre as capitais brasileiras, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Qual é a capital com a menor taxa de assassinatos? ＋ Florianópolis (SC) apresenta a menor taxa entre as capitais, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o ranking da MySide.

Como é calculado o ranking das capitais com mais assassinatos? ＋ O levantamento da MySide utiliza dados de 2025 e classifica as capitais pela taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do IBGE e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e ajustes estatísticos.

Quantas mortes violentas foram registradas no Brasil em 2025? ＋ Foram registradas 40.775 mortes violentas intencionais no Brasil em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número da série histórica iniciada em 2012, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes.

O ranking considera roubos e furtos? ＋ Não. A classificação considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal não entram no cálculo. Portanto, uma taxa elevada de assassinatos não significa necessariamente que a capital tenha os piores índices em todas as modalidades criminosas.