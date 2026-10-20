Quais são as capitais mais perigosas do Brasil? Confira ranking

(Carl-de-Souza/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h01.
Maceió, Recife e Fortaleza têm as maiores taxas de assassinatos entre as capitais brasileiras, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. Maceió lidera, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes, seguida por Recife (53,9) e Fortaleza (50,4). Salvador e Porto Velho completam as cinco primeiras posições. Apesar das diferenças entre as capitais, o Brasil registrou queda de 8,2% nas mortes violentas intencionais em 2025. O ranking mede a violência letal, não todas as modalidades de crime.
Maceió, Recife e Fortaleza apresentam as maiores taxas de assassinatos entre as capitais brasileiras, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.
O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.
O ranking deve ser interpretado em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.
A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador da MySide, porém, utiliza critérios próprios e considera especificamente a taxa de assassinatos.
A tabela considera as 26 capitais estaduais e Brasília, no Distrito Federal, classificadas da maior para a menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto maior o indicador, mais alta a posição neste recorte.
Maceió ocupa o primeiro lugar, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife aparece em segundo, com 53,9, seguida por Fortaleza, com 50,4.
|Posição
|Capital
|Assassinatos por 100 mil habitantes
|1º
|Maceió (AL)
|55,8
|2º
|Recife (PE)
|53,9
|3º
|Fortaleza (CE)
|50,4
|4º
|Salvador (BA)
|48,4
|5º
|Porto Velho (RO)
|40,6
|6º
|Macapá (AP)
|39,6
|7º
|São Luís (MA)
|36,1
|8º
|Natal (RN)
|33,4
|9º
|João Pessoa (PB)
|31,3
|10º
|Belo Horizonte (MG)
|31,0
|11º
|Boa Vista (RR)
|29,1
|12º
|Vitória (ES)
|28,8
|13º
|Aracaju (SE)
|28,4
|14º
|Rio Branco (AC)
|26,7
|15º
|Rio de Janeiro (RJ)
|25,4
|16º
|Teresina (PI)
|25,3
|17º
|Palmas (TO)
|23,9
|18º
|Manaus (AM)
|20,4
|19º
|Curitiba (PR)
|20,1
|20º
|Campo Grande (MS)
|19,5
|21º
|Belém (PA)
|18,6
|22º
|Cuiabá (MT)
|17,0
|23º
|Porto Alegre (RS)
|15,8
|24º
|Goiânia (GO)
|15,2
|25º
|Brasília (DF)
|12,4
|26º
|São Paulo (SP)
|12,3
|27º
|Florianópolis (SC)
|11,5
A taxa por 100 mil habitantes permite comparar cidades de diferentes tamanhos populacionais. Apesar disso, o indicador não corresponde à quantidade absoluta de mortes e não descreve todas as condições de segurança de uma capital.
O levantamento não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Também não mede a percepção de segurança dos moradores nem apresenta diferenças entre bairros.
Além disso, a MySide utiliza registros de mortalidade do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e correção estatística. Os resultados não devem ser considerados automaticamente idênticos aos números de homicídios divulgados pelas secretarias de Segurança Pública.
O ranking, portanto, deve ser entendido como um retrato da violência letal em 2025, e não como uma avaliação completa de todos os aspectos da segurança pública de cada capital.
Maceió (AL) ocupa o primeiro lugar, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife (PE) aparece em segundo, com 53,9, e Fortaleza (CE), em terceiro, com 50,4. Salvador (BA) e Porto Velho (RO) completam as cinco primeiras posições.
Maceió tem a maior taxa entre as capitais brasileiras, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.
Florianópolis (SC) apresenta a menor taxa entre as capitais, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o ranking da MySide.
O levantamento da MySide utiliza dados de 2025 e classifica as capitais pela taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do IBGE e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e ajustes estatísticos.
Foram registradas 40.775 mortes violentas intencionais no Brasil em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número da série histórica iniciada em 2012, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes.
Não. A classificação considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal não entram no cálculo. Portanto, uma taxa elevada de assassinatos não significa necessariamente que a capital tenha os piores índices em todas as modalidades criminosas.
O indicador permite comparar cidades de diferentes tamanhos populacionais e oferece um retrato da violência letal em 2025. Isoladamente, porém, não representa todas as condições de segurança, não mede a percepção dos moradores e não permite concluir que uma política pública específica tenha causado determinado resultado.