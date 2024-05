Pela primeira vez, americanos estão usando mais maconha do que bebendo

Pela primeira vez o número de americanos que usam maconha quase todos os dias ultrapassou o número de pessoas que bebem com essa frequência. De acordo com a Associated Press, essa mudança vem ocorrendo há cerca de 40 anos à medida que o uso recreativo de maconha se tornou mais comum e legal em quase metade dos EUA.

Em 2022, cerca de 17,7 milhões de pessoas relataram usar maconha diariamente em comparação com 14,7 milhões que disseram beber algo alcoólico quase todos os dias, segundo uma análise de dados de pesquisas nacionais. Em 1992, quando o uso diário da maconha atingiu o ponto mais baixo, com menos de 1 milhão de pessoas dizendo que usavam cannabis quase todos os dias.

"O ano de 2022, então, ficou marcado como a primeira vez que o nível de uso de maconha ultrapassou o consumo diário de álcool", disse o autor do estudo, Jonathan Caulkins, pesquisador de políticas de cannabis da Universidade Carnegie Mellon, à AP.

"Boa parte dos 40% dos usuários atuais de maconha a usam diariamente ou quase isso, um padrão que está mais associado ao uso de tabaco do que ao uso típico de álcool", falou.

A pesquisa, baseada em dados da Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, foi publicada na quarta-feira na revista Addiction. O levantamento é uma fonte conceituada de estimativas de uso de tabaco, álcool e drogas nos Estados Unidos.

De 1992 a 2022, a taxa per capita de relatos de uso diário ou quase diário de maconha aumentou 15 vezes. Caulkins reconheceu no estudo que as pessoas podem estar mais dispostas a relatar o uso de maconha à medida que a aceitação pública cresce, o que poderia impulsionar o aumento.

Atualmente, a maioria dos estados permite o uso medicinal ou recreativo da maconha, embora ela continue ilegal em nível federal. O governo de Joe Biden, no entanto, deu sinais de que pode estar no caminho para reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa.