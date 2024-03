Datafolha: 67% dos brasileiros são contra descriminalização da maconha

Ainda de acordo com o levantamento, 31% dos brasileiros se revelaram favoráveis à descriminalização da maconha. O apoio caiu em comparação à pesquisa passada, que trazia uma porcentagem de 36% a favor.

A rejeição à descriminalização cresceu em todas as faixas etárias, inclusive entre os mais jovens. No segmento entre 16 e 24 anos, a oposição à liberação subiu de 46% para 55%. Já entre pessoas entre 25 e 34 anos, a opinião contrária cresceu de 56% para 65%.

O Datafolha também ouviu a população a respeito do abordo. A pesquisa apontou que 42% dos brasileiros defendem que a legislação sobre o aborto permaneça como está. Esse percentual era de 39% em 2022 e de 41% em 2018. De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é liberado quando a gravidez colocar em risco a vida da gestante ou quando a gravidez for resultado de estupro. Além disso, o SFT estabeleceu que também não é crime fazer aborto em caso de anencefalia fetal (má formação do cérebro do feto).

Apenas 7% das mulheres brasileiras defendem que o aborto deve ser liberado em qualquer situação. Dentre os homens, o percentual é de 6%.

Por outro lado, 35% de homens e mulheres defendem a proibição do aborto no país em qualquer situação. Em 2022 e 2018, o número era de 32% e 41%, respectivamente.

Apesar da forte resistência à temática do aborto, o número de brasileiros favoráveis à descriminalização cresceu de 33%, em 2018, para 42% na atual pesquisa. Também caiu o número de pessoas favoráveis à prisão de mulheres em razão do aborto, de 58%, em 2018, para 52%, em 2024.