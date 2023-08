Parque eólico mais alto da China inicia produção de energia

Recentemente, o parque eólico mais alto da China, o Parque Eólico Zhegu, conectou com sucesso as primeiras cinco turbinas eólicas com uma capacidade individual de 3,6 megawatts à rede.

O parque eólico está localizado na cidade de Cuomei, condado de Shannan, no Tibete. As turbinas foram instaladas a altitudes entre 5.000 e 5.200 metros, com uma capacidade total de 72,6 megawatts.

O parque eólico é o primeiro projeto de pesquisa e demonstração tecnológica para o desenvolvimento de energia eólica em altitudes extremas no Tibete. Também é o primeiro projeto eólico a ser integrado à principal rede elétrica da região, estabelecendo um marco na construção de energia eólica em altas altitudes no mundo.