Debate entre Kamala Harris e Donald Trump acontece nesta terça-feira; veja horário e onde assistir

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump se enfrentam pela primeira vez nesta terça-feira, 10, em debate para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O evento, organizado pela ABC News, será o primeiro encontro presencial entre Harris e Trump, e talvez o único até novembro, já que nenhum outro debate foi agendado.

Em junho, Trump debateu com o presidente Joe Biden, que desistiu da disputa para dar lugar a Harris.

O embate acontece após a divulgação da pesquisa do New York Times/Siena College, realizada entre 3 e 6 de setembro, onde Trump lidera a disputa por 1 ponto percentual, 48% a 47%, após semanas em que a vantagem de Harris vinha se mantendo em cerca de 2,9 pontos percentuais.

De acordo com a mesma pesquisa, Kamala supera ligeiramente Trump em Wisconsin (50% x 47%), Michigan (49% x 47%) e Pensilvânia (49% x 48%), e ambos estão empatados (em 48%) em Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Arizona. Esses são os chamados swing states (estados-pêndulo), que mudam de lado a cada eleição e onde as pesquisas não preveem um vencedor claro.

REVISTA EXAME: Um conto de seis estados: visitamos as pequenas cidades que vão decidir a eleição dos EUA

De acordo com outra pesquisa, CBS News/YouGov, também realizada entre 3 e 6 de setembro e publicada neste domingo, a situação está particularmente próxima em Michigan (50% a 49% a favor de Kamala), Wisconsin (51% x 49%) e Pensilvânia (50%).

Quando será o debate entre Trump e Kamala?

O debate está marcado para esta terça-feira, 10, no National Constitution Center, na Filadélfia.

Onde assistir o debate entre Trump e Kamala ao vivo?

No Brasil, o debate será transmitido pela CNN Brasil e pela GloboNews.

Que horas começa o debate entre Trump e Kamala?

O evento começa a partir das 22h de Brasília (21h no horário local).

Quais são as regras do debate entre Trump e Kamala?

O debate terá duração de 90 minutos com dois intervalos comerciais.

Trump ganhou um cara ou coroa virtual realizado no início da semana para determinar a colocação no pódio e a ordem das declarações finais. Trump optou por fazer a última declaração final e Harris escolheu ficar à direita na tela.

Os candidatos entram após serem apresentados de lados opostos do palco; o partido no poder será apresentado primeiro.

Os candidatos receberão uma caneta, um bloco de papel e uma garrafa de água.

Os dois moderadores serão os únicos a fazer perguntas.

Os candidatos não poderão fazer perguntas uns aos outros.

Nenhuma pergunta será compartilhada antecipadamente com campanhas ou candidatos.

Não haverá discursos de abertura; as declarações de encerramento terão dois minutos por candidato.

Os candidatos terão dois minutos para responder às perguntas, dois minutos para refutações e um minuto extra para acompanhamentos ou respostas.

Os microfones dos candidatos serão silenciados quando o adversário falar.

Os candidatos devem ficar no púlpito durante todo o debate.

Adereços ou notas pré-escritas não são permitidos no palco.

A equipe de campanha não pode interagir com os candidatos durante os intervalos comerciais.

Não haverá público na sala.

Quem serão os apresentares do debate nos EUA?

O âncora e editor-chefe do "World News Tonight", David Muir, e a âncora do "Prime", da ABC News Live, Linsey Davis, atuarão como moderadores do debate.