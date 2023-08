Indústria de maquinário da China tem previsão de crescimento anual de 5% no primeiro semestre

A Federação da Indústria de Maquinario da China divulgou, no dia 8 de agosto, a situação econômica da indústria de máquinas no primeiro semestre de 2023.

O valor agregado da indústria de maquinaria cresceu 9,7% em relação ao ano anterior no primeiro semestre, um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre e acima das taxas nacionais de crescimento industrial e manufatureiro de 5,9% e 5,5%, respectivamente. A taxa média de crescimento nos últimos dois anos foi de 5,1%, acima das taxas da indústria nacional e manufatureira de 1,5 e 1,6 pontos percentuais, respectivamente.

A recuperação da produção levou a uma recuperação estável na taxa de utilização da capacidade. No primeiro semestre, as taxas de utilização da capacidade para equipamentos gerais, equipamentos especiais, automóveis e maquinaria elétrica foram de 79,4%, 77,5%, 72,7% e 76,5%, respectivamente, todas mostrando um aumento em relação ao primeiro trimestre. No entanto, em comparação com as taxas de utilização da capacidade da indústria nacional e manufatureira, a indústria automobilística ainda está atrás, com 1,7 e 2 pontos percentuais a menos, respectivamente.

Com foco na reforma tecnológica e no desenvolvimento de produtos de nova geração, no primeiro semestre, todos os principais setores da economia nacional envolvidos na indústria de maquinaria registraram um aumento no investimento em ativos fixos. O investimento em ativos fixos em equipamentos gerais, equipamentos especiais, automóveis, maquinaria elétrica e instrumentação cresceu respectivamente 3,7%, 7,7%, 20%, 38,9% e 24,1%.

Ainda mais, o aumento na capacidade de fornecimento de equipamentos impulsionou a transição verde da energia. No primeiro semestre, a indústria de fabricação de equipamentos de energia alcançou uma receita total de 2,9 trilhões de yuans e um lucro total de 138,8 bilhões de yuan, um aumento de 13,9% e 18,1% em relação ao ano anterior. A contribuição para o crescimento da receita e lucro da indústria de maquinaria foi de 30,3% e 25,3%, respectivamente.