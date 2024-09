Trump promete deportação em massa em Springfield, cidade alvo de fake news sobre imigrantes

O ex-presidente Donald Trump disse nesta sexta, 13, que planeja começar uma deportação em massa de imigrantes, caso seja eleito, por cidades como Springfield, em Ohio, e Aurora, no Colorado, durante entrevista coletiva. Essas cidades são alvo de notícias falsas envolvendo imigrantes, como a de que eles estariam caçando cães e gatos para comer.

"Teremos a maior deportação da história do nosso país. E vamos começar com Springfield e Aurora", disse Trump, durante coletiva em um campo de golfe de Los Angeles, nesta sexta, 13.

Springfield, uma cidade de 58 mil habitantes no interior de Ohio, ganhou destaque nesta semana após ser citada no debate entre Trump e Kamala Harris, realizado na terça, 10. O republicano disse que imigrantes irregulares estariam gerando uma alta de crimes na cidade e roubando cães e gatos domésticos para comer.

"Eles estão comendo os gatos, estão comendo os cachorros das pessoas que vivem lá. Isso está acontecendo em nosso país. É uma vergonha", afirmou, citando uma teoria conspiratória que circula na internet.

Em seguida, Trump foi desmentido pelo apresentador do debate, que disse não haver evidências de imigrantes atacando pets em Springfield, de acordo com dados do governo local.

Ataques a imigrantes

O ex-presidente culpa a imigração por vários problemas do país, e promete medidas duras para conter a entrada de pessoas sem documentos e ações para expulsar imigrantes irregulares que estejam vivendo nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, sob o governo de Joe Biden, a entrada de imigrantes irregulares teve alta recorde. Em dezembro de 2023, 250 mil pessoas foram presas ou expulsas pelos agentes americanos na fronteira com o México, segundo dados do governo americano. Em 2024, o governo Biden endureceu medidas e passou a negar pedidos de asilo na fronteira, de forma automática, quando o volume de pessoas tentando entrar no país estiver em patamar elevado.

Trump voltou a repetir, na coletiva, que os imigrantes são culpados por uma alta de crimes no país, embora dados do FBI apontem uma queda geral na violência nos últimos anos. O republicano vem defendendo que os dados do governo foram adulterados, sem apresentar provas.