Papa Leão: quem foram os outros pontífices que escolheram este nome?

O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi escolhido como o novo Papa da Igreja Católica, tornando-se o 267º pontífice da história. O religioso americano, nascido em Chicago, surpreendeu ao optar pelo nome de Leão XIV, um nome carregado de tradição e significado dentro da Igreja. Prevost é o primeiro Papa proveniente dos Estados Unidos, o que marca um marco histórico no pontificado.

Prevost tem uma trajetória distinta dentro da Igreja Católica. Ele serviu por duas décadas no Peru, onde foi bispo e se naturalizou cidadão peruano, o que reforça seu vínculo com a América Latina.

Além disso, ocupava um dos cargos mais influentes na Santa Sé antes de sua eleição, destacando-se em sua ordem religiosa internacional. Sua escolha para o papado é vista como um reflexo do esforço da Igreja em reforçar suas raízes globais, com foco em diferentes continentes e culturas.

O novo Papa assume a liderança de uma Igreja Católica com aproximadamente 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo, incluindo 182 milhões no Brasil. Ele substitui o Papa Francisco, que faleceu em 21 de abril de 2025, após um pontificado de 12 anos. A morte de Francisco marcou o fim de uma era de reformas e, agora, Leão XIV terá o desafio de seguir com a liderança da Igreja Católica, em um momento crucial para a fé cristã.

O significado do nome Leão

O nome Leão tem grande significado na história da Igreja Católica, sendo adotado por vários papas ao longo dos séculos. O primeiro a adotar este nome foi São Leão I, o Grande (440–461), um dos papas mais respeitados, conhecido por sua defesa da doutrina cristã durante as invasões bárbaras e por seu famoso encontro com Átila, o Huno, que teria convencido o líder bárbaro a poupar Roma. Leão I também teve papel importante no Concílio de Calcedônia (451), que definiu importantes dogmas cristãos.

Ao longo da história, outros papas Leão destacaram-se por suas ações e influência. São Leão III (795–816) coroou Carlos Magno como Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, reforçando a aliança entre o papado e o poder secular europeu. São Leão IX (1049–1054) ficou famoso por suas reformas internas para combater a corrupção dentro da Igreja e fortalecer a disciplina do clero. Já Leão XIII (1878–1903), um dos papas mais inovadores, abordou as questões sociais durante a Revolução Industrial com a encíclica Rerum Novarum (1891), que defendia os direitos dos trabalhadores e ajudou a moldar a doutrina social da Igreja.

Veja a lista completa dos papas que adotaram o nome Leão:

São Leão I, o Grande (440–461)

São Leão II (682–683)

São Leão III (795–816)

São Leão IV (847–855)

Leão V (903)

Leão VI (928–929)

Leão VII (936–939)

Leão VIII (963–964)

São Leão IX (1049–1054)

Leão X (1513–1521)

Leão XI (1605)

Leão XII (1823–1829)

Leão XIII (1878–1903)

Leão XIV (2025)

Com a eleição de Leão XIV, a linha de papas que adotaram este nome continua a refletir uma tradição de grande impacto na história da Igreja Católica e do mundo. O novo Papa terá agora a responsabilidade de liderar uma Igreja em tempos de grandes desafios e transformações.