Papa denuncia o “massacre” de crianças nas guerras e a destruição de hospitais

O papa Francisco apelou neste domingo, 27, à desescalada da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio e denunciou o “massacre” de “demasiadas crianças” nas guerras e a destruição de hospitais, escolas e infraestruturas civis.

“Amanhã será aberta em Genebra uma importante conferência internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho para o 75º aniversário da Convenção. Que este evento desperte as consciências para que os conflitos respeitem a vida e a dignidade das pessoas e dos povos”, disse após rezar o Angelus da janela do Palácio Apostólico.

Ele também pediu que se respeite “a integridade das estruturas civis e dos locais de culto de acordo com o direito humanitário internacional”.

“É triste ver como os hospitais e as escolas são destruídos na guerra”, denunciou.

Francisco pediu “por favor” que continuem rezando pela paz em Ucrânia, Palestina, Israel e Líbano, para que “a escalada termine e o respeito pela vida humana seja priorizado”, o que, advertiu, “é sagrado”.

“As primeiras vítimas são a população civil, vemos isso todos os dias. Muitas vítimas inocentes. Vemos imagens de crianças massacradas todos os dias, muitas crianças. Rezemos pela paz”, denunciou.