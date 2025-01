Palestinos formam corredor humano ao voltar para o norte da Faixa de Gaza

Centenas de palestinos começaram a se deslocar a pé em direção ao norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 27, depois que o Exército de Israel anunciou que permitiria a transferência a partir das 7h (horário local, 2h de Brasília).

Imagens divulgadas por veículos de comunicação como o “Al Quds” mostram centenas de pessoas caminhando com seus pertences pela rodovia Rashid, que corta o enclave pela costa de norte a sul, segundo confirmou também a agência de notícias palestina “Wafa”.

"As cenas do retorno das massas do nosso povo às áreas de onde foram forçados a sair, apesar de suas casas terem sido destruídas, confirmam a grandeza do nosso povo e sua firmeza, apesar da profunda dor e tragédia", declarou o grupo islâmico Hamas.

Os moradores de Gaza deveriam poder voltar ao norte já no domingo, de acordo com o acordo de cessar-fogo, mas Israel bloqueou sua passagem, alegando que o Hamas não cumpriu sua parte do pacto ao não libertar a refém Arbel Yehud no dia anterior.

O governo israelense afirmou que Yehud, como civil, tinha prioridade sobre as mulheres militares libertadas, embora os islâmicos tenham negado categoricamente que tal prioridade constasse no acordo.

Israel disse que não abriria o corredor Netzarim - a estrada que atravessa Gaza de leste a oeste criada pelo Exército para dividir o enclave durante a guerra - para os palestinos até que a libertação de Yehud fosse organizada.

"A abertura do eixo Netzarim esta manhã e a introdução de dezenas de milhares de habitantes de Gaza no norte da Faixa são imagens da vitória do Hamas e outra parte humilhante do acordo promíscuo", escreveu nas redes sociais o ex-ministro de Segurança Nacional de Israel, o anti-árabe Itamar Ben Gvir, que deixou o governo no dia em que o cessar-fogo entrou em vigor (19 de janeiro).

Além da rodovia Rashid, os palestinos também já podem usar a estrada Salah al Din, também transversal, mas no leste, perto da fronteira com Israel. Nessa passagem, os veículos terão que passar por uma vistoria feita por uma empresa independente em Netzarim.

"Transportar milicianos ou transportar armas por essas rotas para o norte da Faixa de Gaza será considerado uma violação do acordo. Não coopere com nenhuma organização terrorista que possa tentar explorá-la para transferir armas ou materiais proibidos", advertiu hoje em comunicado o porta-voz em árabe do Exército israelense, Avichay Adraee.

Ontem à noite, para desbloquear a situação sobre Netzarim, o Hamas ofereceu-se para libertar na quinta-feira (em uma troca adicional de prisioneiros, enquanto a de sábado ainda está em vigor), três reféns: Arbel Yehud, Adam Berger (a quinta militar restante) e um terceiro homem sequestrado, cuja identidade ainda é desconhecida.

Além disso, os islâmicos entregaram a Israel um censo dos vivos e mortos entre os reféns que seriam libertados na primeira fase.