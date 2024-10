‘O Aprendiz’: filme que faz retrato negativo sobre Trump pode afetar eleição dos EUA?

Às vésperas das eleições americanas, marcadas para 5 de novembro, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 17, “O Aprendiz”, de Ali Abbasi, que traz um retrato polêmico do início da carreira de Donald Trump: um jovem inseguro que, em poucos anos, se torna um dos principais empresários de Nova York.

Recheado de cenas fortes — que vão desde um estupro a detalhes explícitos de uma cirurgia de lipoaspiração e outra para controle da calvície —, o filme recria uma imagem controversa e repulsiva do ex-presidente dos Estados Unidos, que tenta voltar à Presidência em 2024 e disputa com Kamala Harris. Segundo as últimas pesquisas, os dois estão em situação de empate técnico, com a democrata ligeiramente à frente.

A primeira exibição de “O Aprendiz” foi no 77º Festival de Cinema de Cannes. Ao final da sessão, o filme recebeu 11 minutos de aplausos. Dada a repercussão, Trump, que se especializou em batalhas judiciais ao longo de sua vida, chegou a notificar extrajudicialmente os produtores do filme em maio e ameaçou as empresas que pudessem comprá-lo para exibição. Na época, Steven Cheung, diretor de comunicação da campanha de Trump, chegou a declarar publicamente que moveria uma ação judicial contra "as afirmações flagrantemente falsas desses falsos cineastas”.

Nos Estados Unidos, o filme foi lançado no dia 11 de outubro, menos de um mês antes de os americanos irem às urnas e tenta aproveitar o gancho da eleição, mas enfrentou dificuldades para ser financiado e lançado.

Assim que entrou no circuito dos cinemas americanos, o longa arrancou críticas duras de Trump. Em sua rede social, a Truth Social, o ex-presidente e atual candidato declarou que o filme é "um ataque difamatório e politicamente repugnante”. Para ele, a produção tenta enfraquecer sua campanha. “Espero que fracasse. É um golpe barato, lançado para prejudicar o maior movimento político da história do nosso país”.

Para além da exibição em Cannes, “O Aprendiz” teve dificuldades desde a primeira leitura do roteiro. Logo no início das gravações, o primeiro financiador do filme, Dan Snyder, decidiu abandonar a produção, por ser um admirador do ex-presidente. Ele esperava um retrato mais positivo e se surpreendeu ao ver que o filme ia em sentido contrário.

Um dos pontos que mais pareceu incomodar Trump foi a abordagem de seu relacionamento com Ivana, sua primeira mulher, que morreu em 2022. "Minha ex-esposa, Ivana, era uma pessoa amável e maravilhosa, e eu tive um ótimo relacionamento com ela até o dia em que ela morreu", disse ele. As escolhas do roteiro que abordam a interação de Trump com Ivana foram assinadas por Gabriel Sherman, ao qual o atual candidato à releição chamou de "incompetente e desacreditado".

O filme mostra uma forte cena de estupro, baseada no depoimento de Ivana Trump em 1990, no qual ela afirmou que seu pedido de divórcio era motivado pela violência que sofreu do marido. Anos mais tarde, Ivana negou o ocorrido e declarou que os dois eram “bons amigos”.

Efeito sobre eleitores

Ao optar por retratar Trump como um personagem negativo, corrupto e violento, a obra mostra o ex-presidente como uma ameaça ao país e pode levar o filme a ser acusado de fazer propaganda contra o republicano. No entanto, o bilionário conseguiu conquistar uma legião de seguidores fiéis na política americana, que não se afastaram dele mesmo após diversos livros e reportagens que detalham fatos controversos de seu passado, fora as dezenas de processos na Justiça. No mais avançado deles, Trump foi condenado por fraude fiscal neste ano e corre risco de ser preso.

“Trump é o político americano mais resistente da história dos Estados Unidos. Ele passou por todos os escândalos possíveis, como sexuais, financeiros, administrativos, internacionais, e ele continua firme", avalia Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e analista do programa O Caminho para a Casa Branca.

Como fez diversas vezes, o ex-presidente nega todas as acusações e diz que tudo se trata de uma armação de seus rivais. O filme dificilmente deverá mexer com seus eleitores, mas pode trazer uma pitada de dúvida em simpatizantes que ainda não decidiram o voto. Em uma eleição apertada, que deverá ser decidida por uma margem pequena de diferença, qualquer fator pode influenciar o resultado, como uma chuva forte no dia da votação que reduza o interesse de participação. Porém, é difícil precisar o efeito que apenas um filme poderia ter.

Pesa ainda o fato do longa ter atraído pouca bilheteria até agora. No fim de semana de estreia nos Estados Unidos, “O Aprendiz” fez US$ 1,61 milhão de dólares, de acordo com o Box Office Mojo, e ficou em décima posição entre os filmes mais vistos nos cinemas daquela semana. O terror "Aterrorizante 3", que liderou as bilheterias no fim de semana, faturou US$ 18 milhões.