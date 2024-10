Aumenta expectativa de vitória de Trump entre investidores, diz Gavekal

Os investidores americanos estão dando sinais de que aumentou a expectativa de uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024, aponta análise feita pelo Gavekal Research, que faz pesquisas de mercado e macroeconomia.

"Os investidores estão ficando mais otimistas sobre as ações americanas, como visto pela alta do S&P 500. A parcela dos que se sentem pessimistas em relação ao futuro está diminuindo, de acordo com pesquisa do sentimento do investidor da Associação Americana de Investidores Individuais (AAII)", diz a análise, assinada por Tan Kai Xian.

Outros indicadores que mostram esta tendência são a alta recente do índice de volatilidade Vix e uma diminuição dos spreads de crédito corporativo.

O maior interesse nas ações de empresas americanas, segundo a Gavekal, pode se dever ao possível cenário em que os republicanos conquistem a Casa Branca, a Câmara e o Senado. Nesse contexto, Trump conseguiria implantar mais facilmente propostas como cortes de impostos a empresas e desregulamentação.

"Tudo isso deve ampliar os lucros das corporações americanas e compensar o impacto econômico de políticas de restrição à imigração", escreve a Gavekal.

"Por outro lado, uma vitória democrata ampla provavelmente seria neutra para as ações americanas, já que o aumento de taxas para corporações e mais regulações vão pesar sobre os lucros, mesmo com o impulso econômico a ser gerado por mais gastos públicos e políticas mais abertas de imigração", aponta a análise.

Em sites de apostas, há também maior otimismo sobre uma vitória de Trump. De acordo com o site Election Betting Odds, que reúne dados de páginas como Betfair, Smarkets e PredictIt, o republicano passou Kamala nos últimos dias e agora teria 56,3% de chances de ganhar. Kamala soma 43,2%.

O que dizem as pesquisas nos EUA?

A maioria das pesquisas eleitorais aponta uma situação de empate técnico entre os dois, com ligeira vantagem para Kamala. Segundo o agregador de pesquisas 538, a democrata tem 48,6% dos votos, e Trump, 46%, na soma dos votos populares.

Um ponto que tem chamado a atenção é que Trump teria ganhado ligeiras vantagens em alguns estados decisivos nas últimas semanas, como um avanço de 0,8 ponto percentual em Wisconsin e 1,2 ponto em Nevada.

Embora o avanço tenha ocorrido dentro da margem de erro, a mudança foi interpretada por alguns como sinal de um bom momento do ex-presidente.

Por outro lado, Kamala não conseguiu manter o momento de impulso que teve após ser confirmada como candidata, em agosto, e viu a situação de empate permanecer, mesmo tendo feito diversos atos de campanha e recebido mais de 1 bilhão de dólares em doações, ao somar com o total arrecadado antes pelo presidente Joe Biden.