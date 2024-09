Sesc RJ abrirá em Miguel Pereira sua sétima unidade hoteleira

O Sesc RJ divulgou nesta semana que construirá sua sétima unidade hoteleira em Miguel Pereira, município que vem se consolidando como destino turístico no Centro-Sul Fluminense. O complexo de mais de 7 mil metros quadrados será erguido em um terreno na Avenida Marechal Rondon, no Bairro Barão de Javary, próximo ao principal cartão-postal da cidade, o Lago Javary.

Segundo o diretor de Engenharia e Infraestrutura do Sesc RJ, Fábio Soares, a eficiência energética é um dos principais pilares de sustentabilidade adotados na unidade, que terá dois pavimentos, com 74 suítes no total. Serão utilizados painéis solares estrategicamente posicionados na cobertura da edificação, que vão garantir uma produção de energia limpa e reduzir a dependência de fontes não renováveis. A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2025 e durem 18 meses.

O Sesc RJ conta atualmente com unidades hoteleiras nas cidades de Teresópolis, Rio de Janeiro, Petrópolis, São João da Barra, Cabo Frio e Nova Friburgo.

Miguel Pereira

Reconhecida pelo clima agradável, considerado o terceiro melhor do mundo, o município de Miguel Pereira fica a 120 km da capital, no Sul Fluminense, e tem cerca de 25 mil habitantes. No século 18, a economia da região girava principalmente em torno da produção da cana-de-açúcar. Anos mais tarde, a cidade passou a integrar o Vale do Café, com a ascensão dos grandes produtores locais, que em suas fazendas cultivavam a matéria-prima da bebida que deu destaque ao Brasil no exterior no século 19.

A urbanização das áreas vizinhas à estação de Estiva teria lugar a partir da década de 1930, quando o local ainda era distrito do município de Vassouras. Mais tarde, ainda antes da emancipação como município, a região foi batizada em homenagem ao médico e professor Miguel Pereira.

Entre os pontos turísticos da cidade estão o Lago Javary e o Museu Ferroviário. Desde março, a cidade conta com uma locomotiva que oferece a moradores e turistas uma viagem de 9 km entre a estação Professor Miguel Pereira, no Centro, e a estação Governador Portela, em um trajeto de aproximadamente 1h30.

Para quem vem do Rio de Janeiro, o acesso à cidade é feito pela RJ-125 (Rodovia Ary Schiavo), que também é a principal avenida do Centro do município. A estrada faz a ligação de Miguel Pereira a Japeri e Paty do Alferes.