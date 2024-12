Netanyahu se reúne com enviado de Trump encarregado de negociar libertação de reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniu-se nesta segunda-feira com Adam Buehler, enviado especial do presidente eleito dos Estados Unidos para assuntos de reféns e encarregado de negociar a libertação de americanos sequestrados no exterior.

“Essa (reunião) ocorreu como parte da visita particular de Buehler a Israel”, disse o gabinete de Netanyahu em comunicado.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou em 4 de dezembro a nomeação de Boehler, na época CEO da empresa de investimentos em saúde Rubicon Founders, como enviado especial.

Boehler já foi negociador dos Acordos de Abraão em 2020, que ajudaram a normalizar as relações entre Israel e vários países árabes.

Nesta segunda-feira, uma delegação israelense também chegou à capital do Catar, Doha, para continuar as negociações indiretas para uma trégua e troca de reféns com o grupo islâmico palestino Hamas, confirmou à EFE uma fonte familiarizada com as conversas.

Um funcionário da embaixada do Catar, falando sob condição de anonimato, disse que o objetivo do grupo, formado por militares israelenses e representantes da inteligência interna e externa, é abordar as “lacunas nas negociações” e algumas questões “salváveis” a fim de chegar a um possível acordo.

No início do dia, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que um acordo está “mais próximo do que nunca”.

Em mais de um ano de guerra, Israel e o grupo islâmico palestino Hamas só chegaram a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, em novembro do ano passado, que resultou na libertação de 105 dos 251 sequestrados em 7 de outubro de 2023 em troca de 240 prisioneiros palestinos que estavam em presídios israelenses.