Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Netanyahu anuncia negociações para libertar reféns israelenses em Gaza

Primeiro-ministro israelense afirmou que está se preparando para "aprovar" planos de tomar Cidade de Gaza

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16h26.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira, 21, que deu "instruções para iniciar imediatamente negociações para libertar" todos os reféns israelenses em Gaza, em resposta a uma nova proposta de tréguas dos mediadores.

"Dei instruções para iniciar imediatamente negociações para a libertação de todos os nossos reféns e encerrar a guerra em condições aceitáveis para Israel", declarou o dirigente israelense em um vídeo divulgado por seu gabinete.

Preparativos para a Tomada de Gaza

Netanyahu também afirmou que está se preparando para "aprovar" os planos do exército israelense para tomar a Cidade de Gaza.

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de GazaGuerras

Mais de Mundo

EUA suspende operação naval no Caribe após risco de furacão

Comércio da China com países da OCX cresce 3% e alcança recorde em 2024

'Tudo o que fiz foi PERFEITO': Trump comemora após corte de NY anular multa bilionária por fraude

Uganda confirma acordo com EUA para transferir imigrantes em situação irregular

Mais na Exame

Mercados

BB já caiu 17% este ano na bolsa. Mas o Safra alerta: ainda não está barato

Carreira

Nova e bem paga: essa profissão está se popularizando no mercado com salários de até R$ 18 mil

Pop

Aposentado desde 2017, Daniel Day-Lewis retorna ao cinema em filme do próprio filho; veja trailer

Mundo

EUA suspende operação naval no Caribe após risco de furacão