Morte de presidente do Irã não deve gerar revolução, mas disputa silenciosa, diz especialista

A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero no domingo, 19, não deve ser capaz de gerar uma revolução no país, mas levará a uma disputa silenciosa dentro do governo, avalia Jon B. Alterman, diretor do programa de Oriente Médio do CSIS (Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais).

"No curto prazo, o impacto será mais doméstico que internacional. O poder coercitivo do estado está sob comando do líder supremo, não do presidente", disse Alterman. O Irã é chefiado pelo aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos, e que está no cargo desde 1989.

Alterman participou de uma sessão de perguntas e respostas sobre o Irã nesta segunda, 20. O CSIS é um dos principais centros globais de estudos bélicos e fica baseado em Washington. Veja outras respostas dele sobre as principais questões surgidas após o acidente:

Como ficará o governo do Irã após o acidente?

"O cenário mais provável é uma competição silenciosa dentro do aparelho coercitivo do estado, com a Guarda Revolucionária, os militares e o setor de inteligência competindo para ter vantagem, e por uma possível marginalização da liderança dos clérigos no longo prazo. Essa tendência vem ocorrendo há mais de uma década, conforme vem crescendo a hostilidade ao regime dos clérigos entre os jovens e a população que vem empobrecendo."

O acidente pode provocar uma revolução no Irã?

"É possível, mas improvável que o público aproveite um aparente desarranjo e se levante contra a liderança. Muitos analistas iranianos consideram isso improvável, porque muitos iranianos ainda acreditam estar sofrendo as consequências da Revolução de 1979, que começou como um esforço de base ampla e foi capturado por personalidades religiosas carismáticas. Ao mesmo tempo, muitos iranianos olham para o mundo árabe, e a Primavera Árabe não traz muito encorajamento para revoluções populares. A probabilidade de um levante radical é de menos de 10%."

Que efeitos o acidente terá na política externa?

Os pilares da política externa iraniana vão se manter iguais, como a busca de amplo diálogo regional. Esse aspecto terá algum dano, porque o chanceler Amir-Abdollahian era um diplomata que levou anos cultivando relações com os vizinhos do Irã e tinha algum pequeno grau de confiança. Em meio à incerteza, poderá levar algum tempo para reconstruir esses laços.

Qual é a possibilidade de ter havido um assassinato do presidente do Irã?

É improvável, mas não impossível. Raisi tinha muitos inimigos, internos e externos, mas sua morte não muda muito a equação. Além disso, as condições climáticas extremamente adversas que prejudicaram os esforços de resgate são uma explicação razoável para o acidente. Vale a pena examinar o equipamento no qual o presidente estava voando - um helicóptero construído nos EUA que, segundo relatos, foi comprado antes da revolução iraniana de 1979. Ele é destinado a voar apenas em condições de voo visual, e presume-se que o governo iraniano tenha tido dificuldade em adquirir equipamentos de segurança modernos e peças de reposição. Embora helicópteros semelhantes permaneçam em serviço ao redor do mundo, parece improvável que outros países teriam transportado seus líderes em condições semelhantes.