Ministro iraniano deixa o Paquistão antes da chegada de enviados dos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, deixou Islamabad, no Paquistão, neste sábado, 25, após realizar uma longa jornada de reuniões com altas autoridades militares e civis paquistanesas sem aguardar a chegada dos enviados do governo dos Estados Unidos, que a princípio haviam anunciado sua viagem à capital do Paquistão para o dia de hoje.

Segundo informaram à Agência EFE fontes diplomáticas paquistanesas, Araqchi, que desde o início havia indicado que sua viagem não incluía nenhum encontro com representantes americanos, deixou o país com sua comitiva rumo a Omã, a próxima parada de sua viagem, que também o levará à Rússia.

O ministro chegou a Islamabad na noite de sexta-feira, após um anúncio que gerou muitas expectativas sobre a retomada das negociações de paz, que deveriam ocorrer na última quarta, mas ficaram estagnadas diante da recusa de Teerã em dialogar com os EUA se não fosse suspenso antes o embargo contra os portos e a navegação comercial iraniana imposto por Washington.

De fato, o governo do presidente Donald Trump anunciou naquele mesmo dia que seus representantes nestas negociações, seu genro Jared Kushner e Steve Witkoff, viajariam hoje a Islamabad, embora ainda não haja notícias de sua partida rumo à capital paquistanesa.

Durante sua estadia, Araqchi se reuniu com o chefe das Forças de Defesa do Paquistão e principal mediador entre EUA e Irã, Asim Munir, bem como com o primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, e o chanceler, Muhammad Ishaq Dar, além de outros representantes da cúpula militar e de segurança paquistanesa.

Nesses encontros, Araqchi transmitiu as posições fundamentais do Irã em relação aos últimos acontecimentos ligados à trégua e ao fim definitivo do conflito.

Vários meios de comunicação paquistaneses informaram ao término dos encontros que, entre outras coisas, os iranianos expressaram sua "reserva total" diante das exigências americanas e que o que eles solicitam é "o levantamento do bloqueio e a paralisação dos ataques americanos".

Além disso, como já haviam informado antes de chegarem a Islamabad, os iranianos disseram que "não haverá uma reunião direta com a delegação americana".

Os EUA argumentaram na véspera que seus enviados viajariam a Islamabad após terem recebido um pedido iraniano para retomar as negociações presenciais e após terem identificado "alguns avanços" por parte de Teerã.

As autoridades iranianas negaram categoricamente essa avaliação americana e sustentaram desde o início que a reunião não ocorreria.

A presença de Araqchi em Islamabad é, de qualquer forma, um avanço no contexto das negociações de paz, previstas originalmente para a última quarta, mas que ficaram em compasso de espera diante da recusa iraniana de viajar para lá se os EUA não encerrassem antes seu bloqueio naval.