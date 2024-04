Marinha iraniana apreende navio porta-contêineres supostamente ligado a Israel

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) realizou a apreensão de um navio de contêineres em uma operação com helicópteros próximo ao Estreito de Ormuz, conforme reportado pela agência de notícias estatal IRNA neste sábado, 13.

De acordo com a agência, o navio, que estava sob bandeira portuguesa e é identificado como MSC Aries, está sendo direcionado de volta para águas territoriais iranianas. A embarcação é administrada pela Zodiac Maritime, empresa associada ao empresário israelense Eyal Ofer.

A rede de notícias CNN tentou entrar em contato com a Zodiac Maritime e com Eyal Ofer para obter declarações sobre o incidente.

Captura da embarcação: um oficial de defesa do Oriente Médio mostra um ataque de helicóptero visando um navio perto do Estreito de Ormuz no sábado, 13 de abril (AFP)

O UKMTO (Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido) já havia relatado sobre uma apreensão nas proximidades do Estreito de Ormuz, rota crucial para o comércio marítimo global, indicando que "autoridades regionais" eram responsáveis. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o abordagem do navio pela UKMTO.

A região se mantém em estado de alerta após ameaças de retaliação do Irã por um suposto ataque israelense ao seu consulado na capital síria, Damasco. Rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, também têm mirado embarcações na área do Mar Vermelho.